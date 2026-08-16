ИБН АЛЬ-АСИР, ИЗЗ АД-ДИН АБУ-ЛЬ-ХАСАН АЛИ ИБН МУХАММАД АЛЬ-ДЖАЗАРИ

Ибн аль-Асир, Изз ад-Дин Абу-ль-Хасан Али ибн Мухаммад аль-Джазари (13.05.1160, Джазират-Ибн-Умар, Верхняя Месопотамия, ныне Джизре, Турция — 05 или 06 1233, Мосул) — арабский хронист.

Из знатной семьи, образование получил в Мосуле . В 1181 совершил хаджж , на обратном пути посетил Багдад, где продолжил обучение, перед тем как вернуться на родину. В 1188 проживал в Иерусалиме и, предположительно, участвовал в сирийских походах Салах ад-Дина . Большую часть жизни провел в родном городе, на службе у атабеков из династии Зангидов , деловые поездки (в том числе в Багдад, где исполнял дипломатические поручения при дворе Аббасидов ) использовал для сбора материалов к своим трудам. Его дом служил местом встречи крупнейших ученых и писателей арабского Востока. В 1228—1231 жил в Дамаске и Алеппо (где был знаком с Ибн Халликаном ).

Главные сочинения И. А.:

1. «Совершенный в летописи» (ал-Камил фи-т-тарих) или «Полный свод летописей» (Камил ат-таварих) в 12 тт. — доведен до 1231. 1-я и большая его половина (от сотворения мира до 310 хиджры — 922/3 н. э.) — сильно сокращенное изложение «Летописи посланников и царей» Табари , переработанное с привлечением дополнительных источников, самостоятельные тексты которых не сохранились. 2-я — имеет независимый характер, базируясь на письменных свидетельствах, расспросах и личных наблюдениях, а также рассказах отца, окружного управителя; наиболее пристальное внимание уделено событиям в Сиро-Месопотамском регионе, хотя встречаются и ценные сведения по истории Северной Африки; в последних частях является первоисточником по раннему этапу монгольских завоеваний, по быту и общественному строю монголов эпохи Чингисхана .

2. «Ослепительная летопись атабекской державы» (ат-Тарих ал-бахир фи-д-даула ал-атабакийа), посвященная правлению Зангидов Мосула и Сирии .

3. «Львы леса в познании сподвижников» (Усд ал-габа фи марифат ас-сахаба) в 5 тт. — авторитетнейший свод жизнеописаний 7,5 тыс. современников Мухаммада .

4. «Сердцевина в облегчении «Родословий»» (ал-Лубаб фи тахзиб ал-ансаб) — сокращение колоссального справочника ас-Самани «Родословия» (ал-Ансаб).

5. « Джихад » — трактат о священной войне с точки зрения шариата .

6. Ряд корановедческих, биографических и генеалогических трудов.

Соч.: Ibn el-Athiri Chronicon quod perfectissimum inscribitur... / Ed. C. J. Thornberg. T. 1—14. Leiden; Uppsala, 1851—1876; Histoire des Atabecs de Mosul // Recueil des historiens des croisades publié par les soins de l’Académie des inscriptions et belles lettres. Historiens orientaux. T. 2. Pt. 2. Paris, 1876.

Лит.: Brockelmann С. Das Verhältnis von Ibn-el-Atirs Kamil fit-Ta’rih zu Tabari‘s Ahbar. Strassburg, 1890; Richards D. S. Ibn al-Athir and the Later Parts of the «Kamil». A Study of Aims and Methods // Medieval Historical Writing in the Christian and Islamic Worlds / Ed. by D.O. Morgan. London, 1982. P. 76—108; Самир Ф. Ибн ал-Асир. Багдад, 1986; Тулаймат А.-К. А. Ибн ал-Асир ал-Джазари. Каир, 1969; ал-Хамдан М. А. Бану-л-Асир: ал-фурсан ас-саласа. Эт-Таиф, 1974.