ИБН АЛЬ-АСИР ИЗЗ АД-ДИН

ИБН АЛЬ-АСИР ИЗЗ-АДД АБУ-ЛЬ-ХАСАН АЛИ - арабский ис­то­рик.

Из знат­ной се­мьи. Учил­ся и б. ч. жиз­ни про­вёл в Мо­су­ле, час­то по­се­щал Ба­гдад , жил так­же в Ха­ле­бе и Да­ма­ске. Главные труд Ибн аль-Асир - «аль-Ка­миль фи-т-та­рих» («Пол­ный свод ис­то­рии») в 12 то­мах - хро­ни­ка, ос­ве­щаю­щая со­бы­тия от Со­тво­ре­ния ми­ра до 1231 года. В опи­са­нии со­бы­тий до 922 года хро­ни­ка Ибн аль-Асира пред­став­ля­ет со­бой силь­но со­кра­щён­ный и пе­ре­ра­бо­тан­ный текст «Ис­то­рии» ат-Та­ба­ри с при­вле­че­ни­ем до­пол­нительных ис­точ­ни­ков; из­ло­же­ние ис­то­рии X - начала XIII веков ос­но­ва­но на письменных ис­точ­ни­ках и лич­ных на­блю­де­ни­ях Ибн аль-Асир, а так­же рас­ска­зах его от­ца - на­ме­ст­ни­ка в Мо­су­ле при Зен­ги­дах. Наи­бо­лее де­таль­но ос­ве­ще­ны ис­то­рия Си­рии и Северной Ме­со­по­та­мии (Джа­зи­ры), при­во­дят­ся цен­ные све­де­ния по ис­то­рии Егип­та и Маг­ри­ба. Ибн аль-Асир - ав­тор био­гра­фического сло­ва­ря спод­виж­ни­ков про­ро­ка Му­хам­ме­да («Ки­таб усд аль-га­ба фи ма­ри­фат ас-са­ха­ба»), ис­то­рии ата­бе­ков Мо­су­ла («аль-Ба­хир») и нес­коль­ких био­гра­фических и ге­неа­ло­гических тру­дов.