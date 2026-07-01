ИБН АЛЬ-АСИР ИЗЗ АД-ДИН
ИБН АЛЬ-АСИР ИЗЗ-АДД АБУ-ЛЬ-ХАСАН АЛИ - арабский историк.
Из знатной семьи. Учился и б. ч. жизни провёл в Мосуле, часто посещал Багдад, жил также в Халебе и Дамаске. Главные труд Ибн аль-Асир - «аль-Камиль фи-т-тарих» («Полный свод истории») в 12 томах - хроника, освещающая события от Сотворения мира до 1231 года. В описании событий до 922 года хроника Ибн аль-Асира представляет собой сильно сокращённый и переработанный текст «Истории» ат-Табари с привлечением дополнительных источников; изложение истории X - начала XIII веков основано на письменных источниках и личных наблюдениях Ибн аль-Асир, а также рассказах его отца - наместника в Мосуле при Зенгидах. Наиболее детально освещены история Сирии и Северной Месопотамии (Джазиры), приводятся ценные сведения по истории Египта и Магриба. Ибн аль-Асир - автор биографического словаря сподвижников пророка Мухаммеда («Китаб усд аль-габа фи марифат ас-сахаба»), истории атабеков Мосула («аль-Бахир») и нескольких биографических и генеалогических трудов.