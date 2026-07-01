ИБН АБД РАББИХИ, ШИХАБ АД-ДИН АБУ УМАР АХМАД ИБН МУХАММАД

Ибн Абд Раббихи, Шихаб ад-Дин Абу Умар Ахмад ибн Мухаммад (28.11.860, Кордова — 01.03.940, Кордова) — арабский поэт и эрудит.

Маула одного из племен арабов , осевших в Испании. Получив основательное исламское образование, служил придворным поэтом наместника Севильи Ибн Хаджаджа, слагал также панегирики Омейядам Кордовы, предпринял редкую в арабской словесности попытку составления стихотворной хроники. Его стихи, сохранившиеся только в составе антологии «Бесподобный перл в прекрасных чертах современников» (Йатимат ад-дахр фи махасин ахл ал-аср) ас-Саалиби (XI в.), представляют все жанры арабской лирики — от любовной до аскетической. В отличие от большинства интеллектуалов аль-Андалуса , И. А. Р. высказывался за стилистическое и содержательное обновление поэтического канона. Наибольшую известность приобрел его труд «Ожерелье» (ал-Икд; позднее за ним закрепился эпитет «Редкостное» — ал-Фарид), из 25 глав («драгоценностей»), которая уделяет главное внимание восточной половине Халифата , будучи во многом зависима от наследия уроженца Куфы , хорасанца по происхождению Абу Мухаммада Абдаллаха ибн Кутайбы ад-Динавари (828—889) — основателя багдадской школы арабского языковедения, собиравшей и исследовавшей стихотворные и прозаические памятники доисламской Аравии , и составителя энциклопедии «Источники известий» (Уйун ал-ахбар), антологии «Поэзия и поэты» (аш-Шир ва-ш-шуара) и справочника «Приличия писца» (Адаб ал-катиб). «Ожерелье» И. А. Р., призванное познакомить элиту Кордовского халифата с культурой Аббасидов халифата , отличается ясным и сжатым изложением и содержит многочисленные фрагменты стихотворений и риторических текстов, биографические сведения, рассуждения на социальные, политические, литературные, исторические темы.

Соч.: ал-‘Икд ал-фарид. Дж. I—IX. Бейрут, 1983; The Unique Necklace: al-Iqd al-Farid / Transl. by I. Boullata. Vol. 1—3. New York, 2007—2011; Чудесное ожерелье / Пер. с араб. и предисл. Б. Я. Шидфар; пер. стихов В. Игельницкой // Аль-Джахиз. Книга о скупых. Ибн Абд Раббихи. Чудесное ожерелье. М., 1985. С. 225—452.

Лит.: Гамидов И. Я. О трудах Ибн Кутайбы «Поэзия и поэты» и «Источники сообщений» // Народы Азии и Африки сегодня. 1970. № 5; Lecomte G. Ibn Qutaiba, l’homme, son oeuvre, ses idées. Damas, 1965.