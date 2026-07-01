ИБН АБД РАББИХИ АБУ

ИБН АБД РАББИХИ АБУ ОМАР АХМАД ИБН МУХАММАД - ара­бо-испанский по­эт, ис­то­рик.

Про­ис­хо­дил из арабского пле­ме­ни, осев­ше­го в Ан­да­лу­сии. По­лу­чил тра­диционное му­сульманское об­ра­зо­ва­ние. Был при­двор­ным по­этом пра­ви­те­ля Се­ви­льи Ибн Хад­жа­джа. Ибн Абд Раббихи - ав­тор зна­ме­ни­той ан­то­логии «Ред­ко­ст­ное оже­ре­лье» («Аль-икд аль-фа­рид»), со­став­лен­ной с це­лью по­зна­ко­мить му­суль­ман Ис­па­нии с литературой араб­ско­го Вос­то­ка.

Кни­га вклю­ча­ет мно­го­численные по­этические от­рыв­ки, об­раз­цы ора­тор­ско­го жан­ра , фраг­мен­ты, со­дер­жа­щие цен­ные све­де­ния по ис­то­рии и литературе Ха­ли­фа­та VII-VIII веков. В от­ли­чие от мно­гих арабских ис­то­ри­ков и по­этов, кри­ти­че­ски от­но­сил­ся к рас­про­стра­нён­ным в его вре­мя пред­став­ле­ни­ям о пре­вос­ход­ст­ве древнеарабского по­этического на­сле­дия над твор­че­ст­вом со­вре­мен­ных ему ав­то­ров.