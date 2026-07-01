ИБН АБД РАББИХИ АБУ
ИБН АБД РАББИХИ АБУ ОМАР АХМАД ИБН МУХАММАД - арабо-испанский поэт, историк.
Происходил из арабского племени, осевшего в Андалусии. Получил традиционное мусульманское образование. Был придворным поэтом правителя Севильи Ибн Хаджаджа. Ибн Абд Раббихи - автор знаменитой антологии «Редкостное ожерелье» («Аль-икд аль-фарид»), составленной с целью познакомить мусульман Испании с литературой арабского Востока.
Книга включает многочисленные поэтические отрывки, образцы ораторского жанра, фрагменты, содержащие ценные сведения по истории и литературе Халифата VII-VIII веков. В отличие от многих арабских историков и поэтов, критически относился к распространённым в его время представлениям о превосходстве древнеарабского поэтического наследия над творчеством современных ему авторов.