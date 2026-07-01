ИБЛИС

ИБЛИС - в ис­ла­ме - ан­гел, от­ка­зав­ший­ся пасть ниц пе­ред пер­во­че­ло­ве­ком Ада­мом и за это сверг­ну­тый Бо­гом с не­бес.

Его об­раз и, воз­мож­но, имя (от греческого διᾴβολος) - иу­део-хри­сти­ан­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния. Счи­та­ет­ся, что до Суд­но­го дня Иблису да­на от­сроч­ка, по­сле че­го он и сов­ра­щён­ные им бу­дут низ­верг­ну­ты в ад. Эти пре­да­ния, из­ло­жен­ные в Ко­ра­не (7:11/10-16/17; 15:30-43; 17:61/63-64/66; 26:94; 38:71-84/85), раз­ви­ты в про­сто­на­род­ных му­сульманских ве­ро­ва­ни­ях, ри­сую­щих Иблиса гла­вой злых ду­хов - шай­та­нов и джин­нов.

Он жи­вёт сре­ди раз­ва­лин, на клад­би­щах, в ба­нях, на рын­ках, лю­бит ви­но, пля­ски и пе­ние. Не­ве­рие лю­дей и зло в ми­ре объ­яс­ня­ют­ся в ис­ла­ме про­ис­ка­ми Иблиса. Он сов­ра­тил Ада­ма и Еву, по­гу­бил, вверг­нув в не­ве­рие, несколько древ­них на­ро­дов, на­трав­ли­вал тол­пу на про­ро­ков от Иб­ра­хи­ма до Му­хам­ме­да. Что­бы со­гла­со­вать эти ве­ро­ва­ния с Бо­же­ст­вен­ным пре­до­пре­де­ле­ни­ем и все­мо­гу­ще­ст­вом, бо­го­сло­вы объ­я­ви­ли Иблиса ору­ди­ем Бо­га, из­бран­ным для ис­пы­та­ния лю­дей. В су­физ­ме (у Ибн аль-Ара­би и др.) су­ще­ст­во­ва­ло мне­ние, что Ал­лах в кон­це кон­цов про­стит Иб­ли­са.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)