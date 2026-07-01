ИБЛИС
ИБЛИС - в исламе - ангел, отказавшийся пасть ниц перед первочеловеком Адамом и за это свергнутый Богом с небес.
Его образ и, возможно, имя (от греческого διᾴβολος) - иудео-христианского происхождения. Считается, что до Судного дня Иблису дана отсрочка, после чего он и совращённые им будут низвергнуты в ад. Эти предания, изложенные в Коране (7:11/10-16/17; 15:30-43; 17:61/63-64/66; 26:94; 38:71-84/85), развиты в простонародных мусульманских верованиях, рисующих Иблиса главой злых духов - шайтанов и джиннов.
Он живёт среди развалин, на кладбищах, в банях, на рынках, любит вино, пляски и пение. Неверие людей и зло в мире объясняются в исламе происками Иблиса. Он совратил Адама и Еву, погубил, ввергнув в неверие, несколько древних народов, натравливал толпу на пророков от Ибрахима до Мухаммеда. Чтобы согласовать эти верования с Божественным предопределением и всемогуществом, богословы объявили Иблиса орудием Бога, избранным для испытания людей. В суфизме (у Ибн аль-Араби и др.) существовало мнение, что Аллах в конце концов простит Иблиса.