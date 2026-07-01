ИБЛЬ МИКЛОШ

ИБЛЬ МИКЛОШ - венгерский ар­хи­тек­тор и ди­зай­нер .

Окон­чил Выс­шую тех­ническую шко­лу в Ве­не (1831 год), в 1840-1842 годах учил­ся в мюн­хен­ской АХ. В 1842-1843 годах по­се­тил Ита­лию, в 1862 году - Ве­ли­ко­бри­та­нию. Основные ар­хитектурные ра­бо­ты в сти­ле ис­то­риз­ма; ис­пы­тал влия­ние К. Ф. Шин­ке­ля (ис­поль­зо­ва­ние приё­мов не­оре­нес­сан­са и не­оба­рок­ко ); ис­поль­зо­вал обиль­ную де­ко­ра­цию как в экс­терь­е­рах, так и в ин­терь­е­рах зда­ний.

Сре­ди по­стро­ек Ибль: при­ход­ская цер­ковь с мав­зо­ле­ем, дом свя­щен­ни­ка и шко­ла в Фо­те (1845-1857 годы); в Бу­да­пеш­те - дво­рец графа Л. Ка­ройя (1862 год), зда­ние та­мож­ни (1870-1874 годы; ны­не Эко­но­мический университет), Опер­ный те­атр (1875-1884 годы), ба­зи­ли­ка в нео­ро­ман­ском сти­ле (1866-1879 годы), так­же особ­ня­ки, зда­ния бан­ков и др. Уча­ст­во­вал в со­ору­же­нии ба­зи­ли­ки Святого Сте­фа­на (с 1867 года) и в ре­кон­ст­рук­ции ко­ро­лев­ско­го двор­ца (1883-1891 годы, совместно с А. Ха­ус­ма­ном; ны­не Венгерская национальная га­ле­рея). По про­ек­там Ибль воз­ве­де­ны в сти­ли­сти­ке пал­ла­ди­ан­ст­ва усадь­бы графа Ка­ройя в Па­ра­де (1862-1872, 1885-1888 годы) и Па­ра­дшаш­ва­ре (1880-1882 годы).