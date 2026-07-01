ИБЛЬ МИКЛОШ
ИБЛЬ МИКЛОШ - венгерский архитектор и дизайнер.
Окончил Высшую техническую школу в Вене (1831 год), в 1840-1842 годах учился в мюнхенской АХ. В 1842-1843 годах посетил Италию, в 1862 году - Великобританию. Основные архитектурные работы в стиле историзма; испытал влияние К. Ф. Шинкеля (использование приёмов неоренессанса и необарокко); использовал обильную декорацию как в экстерьерах, так и в интерьерах зданий.
Среди построек Ибль: приходская церковь с мавзолеем, дом священника и школа в Фоте (1845-1857 годы); в Будапеште - дворец графа Л. Каройя (1862 год), здание таможни (1870-1874 годы; ныне Экономический университет), Оперный театр (1875-1884 годы), базилика в неороманском стиле (1866-1879 годы), также особняки, здания банков и др. Участвовал в сооружении базилики Святого Стефана (с 1867 года) и в реконструкции королевского дворца (1883-1891 годы, совместно с А. Хаусманом; ныне Венгерская национальная галерея). По проектам Ибль возведены в стилистике палладианства усадьбы графа Каройя в Параде (1862-1872, 1885-1888 годы) и Парадшашваре (1880-1882 годы).