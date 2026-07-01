ИБЕРИЯ (ПИРЕНЕЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ)

ИБЕРИЯ - дре­в­нее на­зва­ние Пи­ре­ней­ско­го полуостроова (до за­вое­ва­ния его рим­ля­на­ми в конце III-II веках до н. э.) по име­ни пле­мён ибе­ров, на­се­ляв­ших, на­ря­ду с кель­та­ми и пу­ний­ца­ми, тер­ри­то­рию по­лу­ост­ро­ва.

Тер­мин «Иберия» у ан­тич­ных ав­то­ров сна­ча­ла от­но­сил­ся к южномуи восточному по­бе­режь­ям по­лу­ост­ро­ва (впер­вые название встре­ча­ет­ся у Ге­ка­тея Ми­лет­ско­го). При­ме­ни­тель­но ко все­му Пи­ре­ней­ско­му полуострову название «Иберия» впер­вые встре­ча­ет­ся у древнегреческого гео­гра­фа Эра­тос­фе­на (со­хра­не­но у Стра­бо­на) и от­но­сит­ся ко второй половине III века до н. э.

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