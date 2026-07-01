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ИБЕРИЯ (ПИРЕНЕЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ)
ИБЕРИЯ - древнее название Пиренейского полуостроова (до завоевания его римлянами в конце III-II веках до н. э.) по имени племён иберов, населявших, наряду с кельтами и пунийцами, территорию полуострова.
Термин «Иберия» у античных авторов сначала относился к южномуи восточному побережьям полуострова (впервые название встречается у Гекатея Милетского). Применительно ко всему Пиренейскому полуострову название «Иберия» впервые встречается у древнегреческого географа Эратосфена (сохранено у Страбона) и относится ко второй половине III века до н. э.
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