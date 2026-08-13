ИБЕРИЯ, ИВЕРИЯ (греч. Ἰβηρία, лат. Iberia)

Область на Кавказе на территории Картли.

На западе Иберия граничила с Колхидой , на севере с Кавказом, на востоке с Закавказской Албанией, на западе с Арменией. Главная река – Кир (совр. Кура), основные города – Мцхета, Урбниси, Уплисцих. На территории Иберии обитали племена сасперов, тибаренов, восточных иберов. В VII в. до н.э. Иберия частично вошла в состав Урарту, частично – Колхиды. В начале III в. до н.э. к власти в Иберии пришел Фарнабаз, основавший династию Фарнабазидов. Походы Помпея в 65 г. до н.э. и Публия Канидия Красса в 37/6 г. до н.э. привели к закрепелению римлян в Иберии. В то время Иберия, как и другие части этого региона, была ареной дипломатического противостояния Рима и Парфии . Во время правления Антонина Пия царь Фарасман II посетил с визитом Рим. В III-IV вв. за контроль над Иберией боролись Рим и Персия, которая и стала господствовать в этом регионе после смерти имепратора Юлиана .

Автор статьи: А.Д. Пантелеев