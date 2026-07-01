ИБАРРУРИ Рубен

Сын Долорес Ибарурри. Герой Советского Союза.

Родился в Испании. После поражения Народного фронта в борьбе против мятежников и итало-немецких интервентов вместе с матерью эмигрировал в Советский Союз. Член ВЛКСМ с 1938 г. По окончании военного училища в 1940 г. получил звание лейтенант. Сразу после начала Великой Отечественной войны находился действующей армии. Р. Ибаррури отважно защищал свою новую Родину, проявил смелость и мужество в тяжелых боях 1941 г., был ранен. За отличия, проявленные в боях летом 1941 г. в Белоруссии, Рубен был награжден орденом Красного Знамени. Во время Сталинградской битвы — капитан, командир пулеметной роты 35-й гвардейской стрелковой дивизии. В районе южнее станции Котлубань стал во главе передового батальона дивизии, заменив его раненого командира. 23 августа 1942 г. в неравном бою подразделение под командованием Р. Ибаррури отразило пять атак танков и мотопехоты противника. Однако сам Рубен был смертельно ранен. За этот подвиг Рубену Ибаррури (посмертно в 1956 г.) присвоено звание Герой Советского Союза.