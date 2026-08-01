ИБАРРУРИ Долорес Гомес

Видный деятель испанского и международного рабочего движения.

Родилась в семье горняка в Стране Басков, рано вступила в ряды испанских социалистов и стала выступать в партийной печати под псевдонимом Пасионария (Пламенная). Одна из организаторов Коммунистической партии Испании (1920 г.). В годы гражданской войны в Испании встала во главе антифашистского Народного фронта, одна из организаторов борьбы против итало-германской интервенции. Именно ей принадлежит боевой лозунг «Но пасаран!» («Они не пройдут!») бойцов-республиканцев, боровшихся с армией генерала Франко. Всю свою жизнь Долорес следовала принципу: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» С 1939 г., после победы франкистов, вынуждена была жить в эмиграции (в СССР), откуда продолжала руководить борьбой испанского народа за свободу и демократию. С 1942 г. Д. Ибаррури — генеральный секретарь Коммунистической партии Испании (КПИ). В годы 2-й мировой войны призывала испанский народ помешать диктатору Франко втянуть страну в войну на стороне Германии. Политическую деятельность Д. Ибаррури продолжила и после окончания войны.