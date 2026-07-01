ИБАРРУРИ, ДОЛОРЕС

Ибаррури (исп. Ibárruri Gómez), Долорес (09.12.1895, Гальярта, Бискайя, Страна Басков — 12.11.1989, Мадрид) — испанский политик, известный деятель испанского и международного коммунистического и антифашистского движения.

Родилась в семье шахтера среднего достатка. По настоянию матери была вынуждена отказаться от продолжения учебы, работала швеей и служанкой. В 1916 вышла замуж за шахтера-социалиста Хулиана Руиса (разошлись в 1931). Увлекшись марксистскими и социалистическими идеями, в 1917 вступила в местную организацию Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) в Соморростро. Воодушевленная приходом большевиков к власти в России (см. Российская революция 1917 ), в 1920—1921 участвовала в создании Коммунистической партии Испании (КПИ), с 1920 — член бискайского провинциального комитета КПИ. С 1930 — член ЦК КПИ, с 1932 — член Политбюро и секретарь ЦК КПИ, в 1942—1960 — генеральный секретарь КПИ, с 1960 — член Исполкома и Председатель КПИ. В партии курировала работу среди женщин, активно публиковалась в пролетарской печати, первые статьи подписывала псевдонимом «Пасионария» (исп. Pasionaria — «Страстная»), являлась одним из редакторов газеты КПИ «Mundo Obrero».

В годы правления Альфонса XIII и диктатуры генерала М. Примо де Риверы , в условиях запрета КПИ, неоднократно подвергалась преследованию за политическую деятельность, арестам и тюремному заключению. После свержения монархии и провозглашения Второй республики в апреле 1931 (см. Испанская революция 1931—1939 ), когда КПИ была легализована, активно включилась в политическою борьбу. В 1935 на VII Конгрессе Коммунистического Интернационала (Коминтерна) избрана кандидатом в члены Исполкома Коминтерна. Участвовала в создании Народного фронта — коалиции левых партий из республиканцев, социалистов и коммунистов. После победы Народного фронта на парламентских выборах (февраль 1936) стала депутатом кортесов , в 1937 — вице-председателем кортесов. Мировую известность снискала во время Гражданской войны в Испании 1936—1939 . Выступая по радио и на митингах, навещая солдат на линии фронта, стремилась воодушевить испанский народ в борьбе против мятежников. Озвученные ею лозунги («Они не пройдут!», «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» и др.) стали символом антифашистского движения.

В самом конце гражданской войны, как и многие испанские коммунисты, эмигрировала из страны (сначала — во Францию, затем — в СССР). В годы Второй мировой войны активно участвовала в антифашистском движении. После смерти Х. Диаса (1942) заняла пост генерального секретаря КПИ. В эмиграции выступала за свержение диктатуры Ф. Франко и демократизацию Испании на основе национального консенсуса и единства действий демократических сил против франкизма . Боролась за женское равноправие, в 1945 стала одной из основательниц Международной демократической федерации женщин. После смерти Франко в 1975 вернулась на родину, в 1977 — вновь избрана депутатом кортесов. Лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1964), почетный доктор Московского государственного университета (1961), награждена орденом Ленина и другими советскими наградами. Автор многочисленных публикаций и воспоминаний, переведенных на разные языки.

Сын И. Рубен погиб в Сталинградской битве в 1942, Герой Советского Союза.

Соч.: Ибаррури Д. Воспоминания: Борьба и жизнь / Пер. с исп. В 2-х кн. Кн. 1: Единственный путь; Кн. 2: Мне не хватало Испании. М., 1988.

Лит.: Cruz R. Pasionaria, Dolores Ibárruri, historia y símbolo. Madrid, 1999; Carrillo S. Dolores Ibárruri. Pasionaria, una fuerza de la naturaleza. Barcelona, 2008.