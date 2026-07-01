ИБАРАКИ
ИБАРАКИ - город в Японии, префектура Осака; спутник город Осака.
Население 264,5 тысяч человек (2007 год). Расположен на острове Хонсю, близ пересечения скоростных автострад «Мейсин» и «Кинки». Железнодорожная станция на магистрали «Токайдо» (Токио - Осака).
Крепость на территории Ибараки была построена самураем Кацумото Катагири, опекуном Тоётоми Хидэёри (наследник японского правителя Тоётоми Хидэёси). Важную роль играла в период сёгуната рода Токугава (1603-1867 годы). Статус города Ибараки получил в 1948 году.
Исследовательский центр по ядерной физике, НИИ сварки. Литературный мемориальный музей имени Ясунари Кавабата. Предприятия электротехнической (электрооборудование), пищевой (в т. ч. производство пива) промышленности.
К северу от Ибараки с 1982 года создаётся Международный культурный парк «Сайто», где действуют Национальный институт биомедицинских инноваций, Центр поддержки биотехнологий и другие научные организации.