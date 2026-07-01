ИБАРАКИ

ИБАРАКИ - го­род в Япо­нии , пре­фек­ту­ра Оса­ка ; спут­ник город Оса­ка.

Население 264,5 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на острове Хон­сю, близ пе­ре­се­че­ния ско­ро­ст­ных ав­то­страд «Мей­син» и «Кин­ки». Железнодорожная стан­ция на ма­ги­ст­ра­ли «То­кай­до» (То­кио - Оса­ка).

Кре­пость на тер­ри­то­рии Ибараки бы­ла по­строе­на са­му­ра­ем Ка­цу­мо­то Ка­та­ги­ри, опе­ку­ном Тоё­то­ми Хи­дэё­ри (на­след­ник японского пра­ви­те­ля Тоё­то­ми Хи­дэё­си). Важ­ную роль иг­ра­ла в пе­ри­од сё­гу­на­та ро­да То­ку­га­ва (1603-1867 годы). Ста­тус го­ро­да Ибараки по­лу­чил в 1948 году.

Ис­сле­до­ва­тель­ский центр по ядер­ной фи­зи­ке, НИИ свар­ки. Литературный ме­мо­ри­аль­ный му­зей имени Ясу­на­ри Ка­ва­ба­та. Пред­при­ятия элек­тро­тех­нической (элек­тро­обо­ру­до­ва­ние), пи­ще­вой (в т. ч. про­изводство пи­ва) промышленности.

К се­ве­ру от Ибараки с 1982 года соз­да­ёт­ся Ме­ж­ду­народный куль­тур­ный парк «Сай­то», где дей­ст­ву­ют Национальный институт био­ме­ди­цин­ских ин­но­ва­ций, Центр под­держ­ки био­тех­но­ло­гий и другие на­уч­ные ор­га­ни­за­ции.