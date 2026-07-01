ИБАНЬЕС ДЕЛЬ КАМПО КАРЛОС
ИБАНЬЕС ДЕЛЬ КАМПО КАРЛОС - государственный и военный деятель Чили.
Окончил военную академию в Сантьяго (1916 год). В 1925 году участвовал в свержении президента А. Алессандри Пальмы. Занимал ряд ключевых постов в правительстве консерватора Э. Фигероа Ларрена: в 1925-1927 годах военный министр, в феврале - апреле 1927 года министр внутренних дел, в мае - июле 1927 года вице-президент страны. 10.05.1927 года под угрозой военного мятежа заставил Э. Фигероа Ларрена уйти в отставку, 22 мая был избран президентом.
Установил авторитарный режим. Способствовал укреплению позиций иностранного капитала (прежде всего США) в экономике страны, передал предприятия по добыче и переработке селитры под контроль американских монополий. В июле 1931 года в обстановке непрекращающихся народных выступлений (были вызваны резким ухудшением экономической ситуации) оставил свой пост и эмигрировал в Аргентину. В 1937 году вернулся на родину.
При поддержке крайне правых сил Чили в 1938 году и 1939 году предпринимал неудачные попытки свергнуть правительство Народного фронта, планировавшее проведение радикальных демократических преобразований. В 1942 году потерпел поражение на президентских выборах. В 1949-1952 годах сенатор. Став в 1952 году президентом от правоцентристской Аграрно-рабочей партии, отказался от диктаторских методов правления. Поощрял развитие национальной промышленности, принял ряд жёстких мер, направленных на борьбу с инфляцией, содействовал расширению международных экономических связей Чили.