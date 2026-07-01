ИБАНЬЕС ДЕЛЬ КАМПО КАРЛОС

ИБАНЬЕС ДЕЛЬ КАМПО КАРЛОС - государственный и во­енный дея­тель Чи­ли.

Окон­чил во­енную ака­де­мию в Сан­ть­я­го (1916 год). В 1925 году уча­ст­во­вал в свер­же­нии пре­зи­ден­та А. Алес­сан­д­ри Паль­мы. За­ни­мал ряд клю­че­вых по­стов в пра­ви­тель­ст­ве кон­сер­ва­то­ра Э. Фи­ге­роа Лар­ре­на: в 1925-1927 годах во­енный ми­нистр, в феврале - апреле 1927 года министр внутренних дел, в мае - ию­ле 1927 года ви­це-пре­зи­дент стра­ны. 10.05.1927 года под уг­ро­зой во­енного мя­те­жа за­ста­вил Э. Фи­ге­роа Лар­ре­на уй­ти в от­став­ку, 22 мая был из­бран пре­зи­ден­том.

Ус­та­но­вил ав­то­ри­тар­ный ре­жим . Спо­соб­ст­во­вал ук­ре­п­ле­нию по­зи­ций иностранного ка­пи­та­ла (пре­ж­де все­го США) в эко­но­ми­ке стра­ны, пе­ре­дал пред­при­ятия по до­бы­че и пе­ре­ра­бот­ке се­лит­ры под кон­троль американских мо­но­по­лий. В ию­ле 1931 года в об­ста­нов­ке не­пре­кра­щаю­щих­ся народных вы­сту­п­ле­ний (бы­ли вы­зва­ны рез­ким ухуд­ше­ни­ем эко­но­мической си­туа­ции) ос­та­вил свой пост и эмиг­ри­ро­вал в Ар­ген­ти­ну. В 1937 году вер­нул­ся на ро­ди­ну.

При под­держ­ке край­не пра­вых сил Чи­ли в 1938 году и 1939 году пред­при­ни­мал не­удач­ные по­пыт­ки сверг­нуть пра­ви­тель­ст­во Народного фрон­та, пла­ни­ро­вав­шее про­ве­де­ние ра­ди­каль­ных де­мо­кра­тических пре­об­ра­зо­ва­ний. В 1942 году по­тер­пел по­ра­же­ние на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах. В 1949-1952 годах се­на­тор. Став в 1952 году пре­зиден­том от пра­во­цен­три­ст­ской Аг­рар­но-ра­бо­чей пар­тии, от­ка­зал­ся от дик­та­тор­ских ме­то­дов прав­ле­ния. По­ощ­рял раз­ви­тие национальной промышленности, при­нял ряд жё­ст­ких мер, на­прав­лен­ных на борь­бу с ин­фля­ци­ей, со­дей­ст­во­вал рас­ши­ре­нию ме­ж­ду­народных эко­но­мических свя­зей Чи­ли.