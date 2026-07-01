ИБАНЬЕC, АНДРЕС

Ибаньеc (исп. Ibañez), Андрес (1844, Санта-Крус-де-ла-Сьерра — 01.05.1877, Сан-Диего, Санта-Крус) — боливийский политик.

Основатель Партии равенства (1874) в Санта-Крусе, Боливия, вдохновляемый идеями утопического социализма, выступал на имущественное равенство. Возглавил восстание 1 октября 1876 и установил власть Партии равенства в Санта-Крусе, проводил экспроприации имущества богатых горожан и землевладельцев. 24 декабря 1876 провозгласил федерацию в Боливии. Сумел подчинить себе весь департамент, но в феврале-марте 1877 Революция равенства была подавлена войсками как «коммунистический мятеж», берущий пример с Парижской коммуны . И. был схвачен военными у бразильской границы и расстрелян вместе с другими вождями восстания 1 мая 1877.

Лит.: История Боливия с древнейших времен до начала XXI века. М., 2015; Schelchkov A. Andrés Ibáñez y La revolución de la igualdad en Santa Cruz, Santiago de Chile, 2011; Molina Saucedo C. H. Andrés Ibáñez, un caudillo para el siglo XXI. La comuna de Santa Cruz de la Sierra de 1976. La Paz, 2012.