ИБАДИТЫ

Ибадиты (абадиты; араб. ибадийа или абадийа) — последователи направления в хариджизме, основанного Абдаллахом ибн Ибадом (Абадом).

В 684/5 он, в отличие от других хариджитских предводителей, воздержался от выступления против Омейядов и, оставшись в Басре , поддерживал переписку с Абд аль-Маликом и его наместником Хаджжаджем , которую продолжил его преемник, знаток сунны и правовед (факих) из Омана , Джабир ибн Зайд (ум. в 717). Их последователи ограничили свою деятельность мирной проповедью, отказавшись от вооруженной борьбы за утверждение своего вероучения, неприятия большинства мусульман за пределами своего сообщества и их поголовного истребления как «неверных» (к чему прибегали остальные хариджиты — азракиты и суфриты . Тем не менее в начале VIII в. под влиянием событий, связанных с мятежом Ибн аль-Ашаса, большинство вождей басрийских И. (в том числе Джабир) подверглись либо заточению, либо высылке в восточную Аравию , что не лишило Ирак центрального места в сетевой структуре «умеренного» хариджизма на востоке Омейядов халифата .

В 740-е ибадитский глава Абу Убайда, направлявший своих посланников в различные наместничества Халифата , подготавливал создание всемирного имамата , что выразилось в широкомасштабных восстаниях на юге Аравийского полуострова, где И. ненадолго овладели Хадрамаутом и Саной и временно захватили Мекку и Медину , а в Омане сохраняли независимость от Аббасидов халифата до конца IX в. Однако уже в середине VIII в. большинство И. Месопотамии(прежде всего, Куфы и Мосула ) мигрировало в Северную Африку, где закрепилось первоначально в Ближнем, а затем — в Среднем Магрибе , под властью Рустамидов .

Периодом расцвета для ибадитского богословия стал XII в., когда оно окончательно приняло на вооружение многие элементы калама мутазилитов (кроме вопроса о предопределении, в котором И. сходились с суннитами, в противоположность прочим хариджитам). В ибадитском мазхабе шариатского права также закрепилось компромиссное отношение к приверженцам других направлений ислама: они не могли быть порабощены как кафиры , с ними могли заключаться браки, их земли не считались «обителью войны» (дар ал-харб), а свидетельства на суде приравнивались к тем, что давали И. Однако правовые воззрения И. сохраняли многообразие в зависимости от принадлежности к тем или иным сектам (хафситы, хариситы, язидиты, вахбиты и др.), каждая из которых могла возглавляться отдельным имамом , избиравшимся советом шайхов от имени всех «носителей вероустава» (хамалат ад-дин), зачастую из числа представителей одного племени (бану азд в Омане) или даже рода (бану рустам в Тахарте). В конце IX в. часть магрибинских И. — нуккариты — создали собственный имамат, проявляя, по примеру азракитов и суфритов, крайнюю нетерпимость к мусульманам, не разделявшим их убеждений (вплоть до массовых убийств).

В Африке ибадитские сообщества присутствуют: вахбиты — в Алжире (оазисы Мзаба), нуккариты — в Ливии(Зуара и горы Джебель-Нефуса) и Тунисе(о-в Джерба).

Аравийские И. успешно занимались выработкой собственных теологических установок. Если в Йеменеих общины исчезли уже в XII в., то Оман поныне остается устойчивым ареалом распространения учения (его исповедует более половины его жителей), с которым так или иначе поддерживали отношения поселения, разбросанные по Ирану ( Хорасан ), Индии ( Синд ) и даже Китаю, где они появились благодаря развитому у оманцев мореплаванию и океанской торговле. С оманской метрополией напрямую связано укоренение И. в отдельных портах Вост. Африки, прежде всего на территории Танзании ( Занзибар и др.).

Лит.: Lewicki T.Les subdivisions de l’Ibadiyya // Studia Islamica. IX (1958). P. 71—82; Idem. The Ibadites in Arabia and Africa // Journal of World History. XIII (1971). № 1; Mercier M. Étude sur le waqf abadhite. Alger, 1927; Motylinski A. de C. Bibliographie du Mzab // Bulletin de correspondance africaine. III (1885). P. 15—72; Motylinski A. de C. L’Aqida des Abadhites // Recueil de mémoires et de textes publié en l’honneur du XIVe Congrès des Orientalistes. Alger, 1905. P. 505—545; Motylinski A. de C. Les livres sacrés de la secte abadhite. Alger, 1889; Sachau E. Muhammedanisches Erbrecht nach der Lehre der ibaditischen Araber von Zanzibar und Ostafrika // Sitzungberichte der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1894; Smogorzewski Z. Essai de bio-bibliographie ibadite-wahbite. Avant-propos // Rocznik orientalisticzny. V, 1929. P. 45—57; Idem. Un poème abadite sur certaines divergences entre les Malikites et les Abadites // Rocznik orientalisticzny. II, 1928. P. 260—268; Idem. Zrodla ibadyckie do historii Islamu. Lemberg, 1926; Zeys E. Législation mozabite. Son origine, ses sources, son présent, son avenir. Alger, 1886.