ИАКОВ ЗЕВЕДЕЕВ
ИАКОВ ЗЕВЕДЕЕВ - один из двенадцати апостолов, брат апостола Иоанна Богослова.
(Мф. 10:2; Мк. 1:19, 3:17, 5:37, 13:3, 14:33). Сын галилейского рыбака Зеведея, слушал проповедь Иоанна Крестителя и одним из первых вместе с братом стал учеником Иисуса Христа. Иаков и Иоанн Зеведеевы получили от Христа прозвище Воанергес (Сыны громовы; греч. Βοανηργές; Мк. 3:17), указывавшее на их порывистый характер.
Вместе с Петром и Иоанном Иаков Зеведеев стал свидетелем воскрешения дочери Иаира (Мк. 5:37), Преображения (Мф. 17:1; Мк. 9:2 и Лк. 9:28) и Гефсиманского борения (Мк. 14:33). Претерпел мученическую кончину при царе Ироде Агриппе I (37–44 н. э.; Деян. 12:1–2).
Дни памяти в восточной Церкви - 30 апреля (13 мая) и 30 июня (13 июля) в Соборе Двенадцати апостолов; в западной Церкви - 25 июля.