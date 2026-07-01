ИАКОВ (ЯКОВИШКО)

ИАКОВ (Яковишко) - новгородский книгописец-каллиграф.

Работал в том числе по заказу владычного двора при новгородских архиепископах св. Евфимии II Вяжицком (1434-1458 годы) и Ионе (1459-1470 годы).

Деятельность Иакова органично входит в культурно-историческую ситуацию Новгорода той эпохи, характеризующуюся сочетанием традиционализма и новаций.

Иаков принадлежал к числу книжников, писавших на пергамене и на бумаге монументальным литургическим «младшим» полууставом (возможно, участвовал в его выработке), который сложился в Новгороде во второй четверти XV века под влиянием южнослав. почерков, придя на смену уставу и «старшему» полууставу, восходящим к русской традиции XIV века.

В переписанных книгах (все известные - литургического содержания) Иаков последовательно употреблял среднеболг. орфографию, надстрочные знаки и знаки препинания, применял фигурные завершения текста. Все рукописи Иакова украшены плетеным орнаментом балканского стиля и вязью с большим показателем (соотношением высоты букв к их ширине), нередко выполненной золотом (возможно, самим книгописцем).

Известна одна подписная рукопись Иакова - Триодь постная (РНБ. Соф. № 87), датируемая на основании упоминания имени заказчика (архиеп. Евфимий II) и по филиграням около 1456 года.

К этому богослужебному комплекту книг относится написанная несомненно тем же писцом Триодь цветная с Синаксарем (ГИМ. Увар. 517-F).

На основании характерного почерка Иакова могут быть атрибутированы самые роскошные новгородские пергаменные рукописи XV века, украшенные миниатюрами: Евангелие-апракос полный 30-х (?) годов XV века (ГИМ. Муз. № 364), так называемое Евангелие Шереметевой, возможно напрестольное Евангелие новгородского Софийского собора, написанное по заказу архиеп. Евфимия II (Смирнова. 1994. С. 100-107, 233-248. Кат. № 4), и кодекс того же содержания 1468 года (ИАХМНИ. № 7344/Б 651 З.В. 70), созданный по заказу владычного ключника Пимена (Смирнова. 1994. С. 100-107, 290-304. Кат. № 9).

К числу работ Иакова на основании почерка и оформления предположительно может быть отнесен пергаменный Служебник (НБ НАНУ. Собр. Киево-Печерской лавры. № 21 п/9), переписанный в 1461 году для церкви арх. Михаила в Пскове, который до последнего времени считался псковской рукописью (см.: Гнатенко Л.А. Слов'янська кирилична рукописна книга XV ст. з фондiв Iн-ту рукопису Нацiональноï бiблiотеки Украïни iм. I. Вернадського: Кат. К., 2003. Табл. 43). Графические приемы и орфография рукописей Иакова оказали заметное влияние на новгородскую рукописную книгу последующего периода.