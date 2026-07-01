ИАКОВ (КНИЖНИК)

ИА́КОВ, книжник - имя нескольких южнославянских книжников XIV-XV веков, работавших на Афоне.

1. Сербский монах , книгописец (середина - последняя треть XIV века), представитель хиландарской каллиграфической школы, т. к. особенности его почерка близки к письму таких хиландарцев того же периода, как Роман, «таха монах» Марк, «Михо грешный», Феодосий и др. Выполнял как литургические, так и четьи книги. Хотя почти все кодексы были написаны им на бумаге, однако его каллиграфические приемы восходят к почеркам пергаменных рукописей.

Книги, в переписке которых участвовал Иаков, украшены заставками и инициалами балканского и неовизант. стиля хорошей работы, однако вопрос о нем как об иллюминаторе остается открытым. Сохранилась лишь одна подписная работа Иаковаа - Торжественник триодный 60-х годов XIV века (Бухарест. БАН Румынии. Слав. № 299). Ему также атрибутируются (полностью или частично) пергаменное Евангелие-тетр 1372 г. (Vindob. slav. N 52), Повесть о Варлааме и Иоасафе (Ath. Chil. N 422), 2 Псалтири (Ibid. N 80, 612), Сборник слов и житий со сказанием о Римской иконе Божией Матери (Ibid. N 471), Сборник смешанного типа (БАН. Тек. пост. № 13; т. н. Сборник М.П. Петровского, в т. ч. содержащий один из древнейших серб. списков «Послания к брату столпнику» Илариона, митр. Киевского; см.: Петровский М.П. Поучение, приписываемое Илариону, митр. Киевскому // УЗ Казанского университета . Каз., 1865. Т. 1. С. 57-79; Сергеев А.Г. Наблюдения над сборником гомилий РНБ, собр. Кирилло-Белозерского монастыря, № 116/241 // Опыты по источниковедению: Древнерусская книжность: Археография, палеография, кодикология. СПб., 1999. С. 117).

2. Монах, книгописец и переводчик (первая треть XV веков), хотя, возможно, это разные люди. В 1418 году «монах» Иаков переписал в афонском монастыре св. Павла для «господина» Гюрга Бранковича (см. ст. Бранковичи) сборник Слов Григория Богослова (Стоjановић. Записи. Књ. 1. С. 70-71. № 223). В 1424/1425 году «кир» Иаков по прозвищу Доброписец сделал по заказу Евсевия-Ефрема новый перевод «Слова постнического по вопросу и ответу» прп. Максима Исповедника «от гречьска языка на русийскыи», сохранившийся в списках начиная с 1431 года (Вздорнов. 1968). В 1426 году Иаков перевел и переписал по заказу священноинока Венедикта 1-й т. Бесед Иоанна Златоуста на кн. Бытие (т. н. Шестоднев - ГИМ. Син. № 36; 2-й т. (Там же. № 37) перевел и переписал сам заказчик), вероятно, в связи с работой над новым переводом (редактированием) библейских ветхозаветных книг, предпринятой по инициативе серб. деспота Стефана Лазаревича (Гагова. 2006). Список ресавский по орфографии, по мнению первых исследователей памятника, «перевод вообще хорош» (Горский, Невоструев. Описание. Отд. 2. Ч. 1. С. 50).

В литературе, начиная с А.В. Горского и К.И. Невоструева (Там же. С. 45-46; Вздорнов. 1968. С. 178-179), принято отождествлять вышеупомянутых книгописца и авторов 2 переводов. Этому отчасти противоречит последовательная среднеболгарская орфография старшего датированного списка «Слова...» Максима Исповедника 1431 года (РГБ. МДА. Фунд. № 175. Л. 402-420 об.), поэтому вопрос нуждается в специальном исследовании. Язык двух переводов в сравнительном отношении остается неисследованным.

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