ИАКОВ АЛФЕЕВ

ИАКОВ АЛФЕЕВ - один из двенадцати апостолов .

(Мф. 10:3; Мк. 3:18; Лк. 6:15; Де­ян. 1:13). Со­глас­но пре­да­нию, по­сле Пя­ти­де­сят­ни­цы со­вер­шил мис­сио­нер­ские пу­те­ше­ст­вия вме­сте с ап. Ан­д­ре­ем Пер­во­зван­ным, про­по­ве­до­вал в Иу­дее, Га­зе, Эдес­се, Элев­те­ру­по­ле. При­нял му­че­ни­че­скую смерть че­рез рас­пя­тие в егип. г. Ост­ра­цин. Час­то ото­жде­ст­в­лял­ся с Иа­ко­вом Пра­вед­ным, од­на­ко в совр. биб­леи­сти­ке эти фи­гу­ры раз­де­ля­ют­ся.

Дни па­мя­ти в восточной Церк­ви - 30 ию­ня (13 ию­ля) в Со­бо­ре Две­на­дца­ти апо­сто­лов и 9(22) октября; в западной Церк­ви - 3 мая.