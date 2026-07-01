И НЕЙЛЛЫ
И НЕЙЛЛЫ - ирландская династия.
Основоположником И Нейллов считается полулегендарный ард-риаг (верховный король) Ниалл Девяти Заложников (Niall Noigiallach) (умер в начале V века н. э.), сын верховного короля Эохайда Мугмедона. Название династии закрепилось при жизни внуков Ниалла [до того именовалась Коннахт (Connacht) по имени легендарного западноирландского короля, от которого вёл свой род Ниалл].
В середине VI века потомки Ниалла разделились на 2 ветви - северную и южную. С 734 года представители этих ветвей боролись между собой за титул верховного короля Ирландии, хотя их реальная власть распространялась лишь на родовые земли в Ольстере. В середине IX века И Нейллы на некоторое время подчинили себе значительную часть Ирландии.
Верховенство И Нейллов оспаривалось правителями Манстера, король которого Бриан Бору в 1002 году объявил себя ард-риагом. С началом англо-нормандского завоевания Ирландии (1169-1671 годы) южные И Нейллы лишились своих владений. Северные И Нейллы (О’Нейллы) до середины XVII века оставались крупнейшим господствующим кланом Ольстера. Активно выступали против попыток английских монархов добиться полного подчинения этой области, стояли во главе Тирона и Тирконнеля восстания 1595-1603 годов, Ирландского восстания 1641-1652 годов.