И НЕЙЛЛЫ

И НЕЙЛЛЫ - ирландская ди­на­стия.

Ос­но­во­по­лож­ни­ком И Нейллов счи­та­ет­ся по­лу­ле­ген­дар­ный ард-ри­аг (вер­хов­ный ко­роль) Ни­алл Де­вя­ти За­лож­ни­ков (Niall Noigiallach) (умер в начале V века н. э.), сын вер­хов­но­го ко­ро­ля Эо­хай­да Муг­ме­до­на. Название ди­на­стии за­кре­пи­лось при жиз­ни вну­ков Ни­ал­ла [до то­го име­но­ва­лась Кон­нахт (Connacht) по име­ни ле­ген­дар­но­го западноирландского ко­ро­ля, от ко­то­ро­го вёл свой род Ни­алл].

В середине VI века по­том­ки Ни­ал­ла раз­де­ли­лись на 2 вет­ви - се­вер­ную и юж­ную. С 734 года пред­ста­ви­те­ли этих вет­вей бо­ро­лись ме­ж­ду со­бой за ти­тул вер­хов­но­го ко­ро­ля Ир­лан­дии , хо­тя их ре­аль­ная власть рас­про­стра­ня­лась лишь на ро­до­вые зем­ли в Оль­сте­ре. В середине IX века И Нейллы на не­ко­то­рое вре­мя под­чи­ни­ли се­бе зна­чительную часть Ир­лан­дии.

Вер­хо­вен­ст­во И Нейллов ос­па­ри­ва­лось пра­ви­те­ля­ми Ман­сте­ра, ко­роль ко­то­ро­го Бри­ан Бо­ру в 1002 году объ­я­вил се­бя ард-риа­гом. С на­ча­лом анг­ло-нор­манд­ско­го за­вое­ва­ния Ир­лан­дии (1169-1671 годы) юж­ные И Нейллы ли­ши­лись сво­их вла­де­ний. Се­вер­ные И Нейллы (О’Нейл­лы) до середины XVII века ос­та­ва­лись круп­ней­шим гос­под­ствую­щим кла­ном Оль­сте­ра . Ак­тив­но вы­сту­па­ли про­тив по­пы­ток английских мо­нар­хов до­бить­ся пол­но­го под­чи­не­ния этой об­лас­ти, стоя­ли во гла­ве Ти­ро­на и Тир­кон­не­ля вос­ста­ния 1595-1603 годов, Ир­ланд­ско­го вос­ста­ния 1641-1652 годов.

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