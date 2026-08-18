«И ЛИ» На чтение: 1 минута

«И ли» (кит. «Образцовые церемонии и этико-ритуальные нормы», «Церемониальность и благопристойность») — один из трех трактатов конфуцианского «Тринадцатиканония».

Один из трех трактатов конфуцианского «Тринадцатиканония», специально посвященных ключевой китайской культурологеме «ли» («обрядовая норма, этическая норма, ритуально-этические нормы, правила/церемонии, этикет, этика, ритуал»). Создан в эпоху Чжаньго . Современная версия восходит к Чжэн Сюаню, составившему классический комментарий к «И. л.» (II в. н. э.).

В китайской традиции приписывался Чжоу-гуну (брату основателя государства Западного Чжоу , У-Вана ) или Конфуцию . «И. л». описывает различные ритуальные и этикетно-должностные нормы, восходящие к древним временам.

Фрагменты «И. л.» обнаружены в ханьских погребениях I в. н. э.

Лит.: Китайская философия. Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 136; Boltz W. G. I-li // Early Chinese Texts. A Bibliographical Guide. Berkeley, 1993. P. 234—243.