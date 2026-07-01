И. Г. ФАРБЕНИНДУСТРИ

И. Г. ФАРБЕНИНДУСТРИ - германский во­ен­но-хи­мический кон­церн.

Воз­ник в 1925 году в ре­зуль­та­те при­сое­ди­не­ния к кар­те­лю (Interessengemeinschaft, сокращено I. G.), об­ра­зо­ван­но­му в 1904 году хи­мическими ком­па­ния­ми «Agfa», «Bayer» и BASF, ря­да фирм, в т. ч. «Cassella Farbwerke», «Hoechst AG», «Kalle&Co. AG», дей­ст­во­вав­ших в хи­мической промышленности Гер­ма­нии. Штаб-квар­ти­ра - в городе Франк­фурт-на-Май­не. С 1929 года ме­ж­ду концерном и американской ком­па­ни­ей «Standard Oil» су­ще­ст­во­ва­ло кар­тель­ное со­гла­ше­ние. Кон­церн ак­тив­но со­дей­ст­во­вал ус­та­нов­ле­нию в 1933 году на­ци­ст­ско­го ре­жи­ма, ре­ми­ли­та­ри­за­ции Гер­ма­нии в рам­ках Че­ты­рёх­лет­не­го пла­на 1936 года и под­го­тов­ке к раз­вя­зы­ва­нию Второй ми­ро­вой вой­ны .

В го­ды вой­ны пред­при­ятия концерна снаб­жа­ли германскую ар­мию важ­ней­ши­ми стра­те­гическими ма­те­риа­ла­ми (син­те­ти­че­ские кау­чук и бен­зин, взрыв­ча­тые ве­ще­ст­ва, во­енные сна­ря­же­ние и пр.). В ла­бо­ра­то­ри­ях кон­цер­на и его до­чер­них пред­при­ятий («Degesch», «Buna» и др.) раз­ра­ба­ты­ва­лись и про­из­во­ди­лись от­рав­ляю­щие ве­ще­ст­ва, в т. ч. газ ци­клон-Б, ис­поль­зо­вав­ший­ся для умер­щв­ле­ния лю­дей в га­зо­вых ка­ме­рах. Со­труд­ни­ки кон­цер­на про­во­ди­ли пре­ступ­ные экс­пе­ри­мен­ты над за­клю­чён­ны­ми конц­ла­ге­рей. По­сле по­ра­же­ния Гер­ма­нии

23 ру­ко­во­ди­те­ля концерна бы­ли осу­ж­де­ны на Нюрн­берг­ских про­цес­сах 194501949 годов как во­енные пре­ступ­ни­ки. В со­от­вет­ст­вии с ре­ше­ния­ми Бер­лин­ской (Пот­сдам­ской) кон­фе­рен­ции 1945 года кон­церн фор­маль­но пре­кра­тил своё су­ще­ст­во­ва­ние. 50% его ак­ти­вов, ока­зав­шие­ся в Советской зо­не ок­ку­па­ции Гер­ма­нии, а за­тем на тер­ри­то­рии ГДР, бы­ли пе­ре­да­ны в народную соб­ст­вен­ность; 14% ак­ти­вов, на­хо­див­ших­ся за гра­ни­цей, кон­фи­ско­ва­ны за­ру­беж­ны­ми пра­ви­тель­ст­ва­ми. В западных зо­нах ок­ку­па­ции Гер­ма­нии ли­к­ви­да­ция концерна вви­ду его тес­ных свя­зей с американским ка­пи­та­лом про­хо­ди­ла за­мед­лен­но.

Пер­во­на­чаль­но управ­ле­ние пред­при­ятия­ми кон­цер­на на­хо­ди­лось в ве­де­нии специального меж­со­юз­нического кон­троль­но­го ор­га­на, а с 1951 года - пра­ви­тель­ст­ва ФРГ. В 1952 году по­след­нее при­ня­ло ре­ше­ние о раз­де­ле­нии концерна на ряд ком­па­ний. Официальными пре­ем­ни­ка­ми кон­цер­на бы­ли объ­яв­ле­ны «Agfa», BASF, «Bayer AG», «Hoechst AG», «Cassella Farb­wer­ke», «Chemische Werke Hüls AG», «Du­isburger Kup­fer­hüt­te AG», «Kalle&Co. AG», «Wa­cker-Che­mie», «Dynamit AG», «Wasag Chemie AG». Са­мые круп­ные ком­па­нии-пре­ем­ни­цы - «Bayer AG», «Ho­echst AG», BASF - в по­сле­дую­щие го­ды за­ня­ли ве­ду­щее по­ло­же­ние в хи­мической промышленности ФРГ и ми­ра. Их обо­рот­ный ка­пи­тал в 2004 году со­ставил около 103 млрд. ев­ро. Зна­чительная до­ля их ак­цио­нер­но­го ка­пи­та­ла при­над­ле­жит Дой­че банк АГ, Dresdner Bank AG и Com­mer­z­bank AG.

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