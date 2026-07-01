И. Г. ФАРБЕНИНДУСТРИ
И. Г. ФАРБЕНИНДУСТРИ - германский военно-химический концерн.
Возник в 1925 году в результате присоединения к картелю (Interessengemeinschaft, сокращено I. G.), образованному в 1904 году химическими компаниями «Agfa», «Bayer» и BASF, ряда фирм, в т. ч. «Cassella Farbwerke», «Hoechst AG», «Kalle&Co. AG», действовавших в химической промышленности Германии. Штаб-квартира - в городе Франкфурт-на-Майне. С 1929 года между концерном и американской компанией «Standard Oil» существовало картельное соглашение. Концерн активно содействовал установлению в 1933 году нацистского режима, ремилитаризации Германии в рамках Четырёхлетнего плана 1936 года и подготовке к развязыванию Второй мировой войны.
В годы войны предприятия концерна снабжали германскую армию важнейшими стратегическими материалами (синтетические каучук и бензин, взрывчатые вещества, военные снаряжение и пр.). В лабораториях концерна и его дочерних предприятий («Degesch», «Buna» и др.) разрабатывались и производились отравляющие вещества, в т. ч. газ циклон-Б, использовавшийся для умерщвления людей в газовых камерах. Сотрудники концерна проводили преступные эксперименты над заключёнными концлагерей. После поражения Германии
23 руководителя концерна были осуждены на Нюрнбергских процессах 194501949 годов как военные преступники. В соответствии с решениями Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года концерн формально прекратил своё существование. 50% его активов, оказавшиеся в Советской зоне оккупации Германии, а затем на территории ГДР, были переданы в народную собственность; 14% активов, находившихся за границей, конфискованы зарубежными правительствами. В западных зонах оккупации Германии ликвидация концерна ввиду его тесных связей с американским капиталом проходила замедленно.
Первоначально управление предприятиями концерна находилось в ведении специального межсоюзнического контрольного органа, а с 1951 года - правительства ФРГ. В 1952 году последнее приняло решение о разделении концерна на ряд компаний. Официальными преемниками концерна были объявлены «Agfa», BASF, «Bayer AG», «Hoechst AG», «Cassella Farbwerke», «Chemische Werke Hüls AG», «Duisburger Kupferhütte AG», «Kalle&Co. AG», «Wacker-Chemie», «Dynamit AG», «Wasag Chemie AG». Самые крупные компании-преемницы - «Bayer AG», «Hoechst AG», BASF - в последующие годы заняли ведущее положение в химической промышленности ФРГ и мира. Их оборотный капитал в 2004 году составил около 103 млрд. евро. Значительная доля их акционерного капитала принадлежит Дойче банк АГ, Dresdner Bank AG и Commerzbank AG.