И ЦЗИН

И ЦЗИН (Чжан Вэньмин) - китайский буд­дий­ский мо­нах - па­лом­ник .

Один из круп­ней­ших пе­ре­во­дчи­ков ка­но­нической литературы. В 13-14 лет при­нял по­стриг в мо­на­сты­ре у чань­ско­го на­став­ни­ка Хуй Чжи, учил­ся у пат­ри­ар­хов шко­лы ус­та­ва-ви­наи (люй цзун) Фа Ли (569-635 годы) и Дао Сюа­ня (596-667 годы).

Под влия­ни­ем пу­те­ше­ст­вий Сю­ань Цза­на И Цзин в 671 году от­пра­вил­ся в Ин­дию, где изу­чал буд­дизм и при­об­щал­ся к его свя­ты­ням. В монастыре На­лан­да по­сти­гал хи­на­яну (сяо шэн; см. Тхе­ра­ва­да) и ма­хая­ну (да шэн), йо­гу, ме­ди­та­цию «со­зер­ца­ния сре­ди­ны» (чжун гу­ань), ло­ги­ку и уче­ние «Аб­хид­хар­ма-ко­ши» (цзюй шэ). В 695 году, по­се­тив бо­лее 30 го­су­дарств и со­брав около 400 то­мов (бу) сан­ск­рит­ской Три­пи­та­ки (см. Ти­пи­та­ка), св. 500 тыс. шлок гим­нов (гатх) и 300 свя­щен­ных ре­ли­к­вий, вер­нул­ся в Ло­ян.

Вме­сте с буд­дий­ским мо­на­хом Шик­ша­нан­дой (652-710 годы) и другие пе­ре­вёл с сан­ск­ри­та на китайский язык «Хуа янь цзин» (санскр. «Ава­там­са­ка-сут­ра» - «Сут­ра цве­ту­щей гир­лян­ды»). В 700-711 годы за­ни­мал­ся са­мо­сто­ятельной пе­ре­водческой дея­тель­но­стью, пе­ре­во­дил сут­ры, ша­ст­ры и ус­та­вы-ви­ная, в т. ч. со­б­ра­ние тан­трич. за­кли­на­ний (дха­ра­ни) «тай­ной шко­лы» (ми цзун).

Ав­тор трак­та­тов «Нань хай цзи гуй нэй фа чжу­ань» («Пре­да­ние о дхар­ме, пре­бы­вав­шей в [стра­нах] Юж­ных мо­рей и вер­нув­шей­ся в Ки­тай») и «Дай Тан си юй цю фа гао сэн чжу­ань» («Жиз­не­опи­са­ния дос­той­ных мо­на­хов, взы­скав­ших дхар­му в за­пад­ных зем­лях при Ве­ли­кой [ди­на­стии] Тан»), в ко­то­рых со­дер­жат­ся цен­ные све­де­ния об об­ря­дах и обы­ча­ях буд­ди­стов Ти­бе­та, Не­па­ла, Ин­дии и стран Юго-Восточной Азии.

И Цзин по­ла­гал, что суть ма­хая­ны со­став­ля­ют ме­ди­та­тив­ное «со­зер­ца­ние сре­ди­ны» и йо­га, при­во­дя­щие к нир­ва­не (не­пань) и рас­кры­ваю­щие­ся в уче­нии о выс­шей муд­ро­сти-прадж­не (бо­жэ-сюэ), под­чёр­ки­вал идей­ное един­ст­во все­го мно­го­об­ра­зия ка­но­нической литературы и осо­бую зна­чи­мость со­блю­де­ния стро­гих пра­вил в обы­ден­ной жиз­ни, на­ру­ше­ние ко­то­рых мо­жет при­вес­ти к гре­ху.

Сочинения:

Mémoire composé а̀ l’épo­que de la gran­de dynastie T’ang sur les reli­gieux éminents qui allèrent chercher la Loi dans les pays d’Occi­dent. P., 1894;

A record of the Buddhist religion as practised in India and the Malay Ar­chipelago (A. D. 671–695). Oxf., 1896;

Дай Тан си юй цю фа гао сэн чжу­ань / Свер­ка и ком­мент. Ван Бан-вэй цзяо чжу. Пе­кин, 1988.