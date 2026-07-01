И ЦЗИН
И ЦЗИН (Чжан Вэньмин) - китайский буддийский монах-паломник.
Один из крупнейших переводчиков канонической литературы. В 13-14 лет принял постриг в монастыре у чаньского наставника Хуй Чжи, учился у патриархов школы устава-винаи (люй цзун) Фа Ли (569-635 годы) и Дао Сюаня (596-667 годы).
Под влиянием путешествий Сюань Цзана И Цзин в 671 году отправился в Индию, где изучал буддизм и приобщался к его святыням. В монастыре Наланда постигал хинаяну (сяо шэн; см. Тхеравада) и махаяну (да шэн), йогу, медитацию «созерцания средины» (чжун гуань), логику и учение «Абхидхарма-коши» (цзюй шэ). В 695 году, посетив более 30 государств и собрав около 400 томов (бу) санскритской Трипитаки (см. Типитака), св. 500 тыс. шлок гимнов (гатх) и 300 священных реликвий, вернулся в Лоян.
Вместе с буддийским монахом Шикшанандой (652-710 годы) и другие перевёл с санскрита на китайский язык «Хуа янь цзин» (санскр. «Аватамсака-сутра» - «Сутра цветущей гирлянды»). В 700-711 годы занимался самостоятельной переводческой деятельностью, переводил сутры, шастры и уставы-виная, в т. ч. собрание тантрич. заклинаний (дхарани) «тайной школы» (ми цзун).
Автор трактатов «Нань хай цзи гуй нэй фа чжуань» («Предание о дхарме, пребывавшей в [странах] Южных морей и вернувшейся в Китай») и «Дай Тан си юй цю фа гао сэн чжуань» («Жизнеописания достойных монахов, взыскавших дхарму в западных землях при Великой [династии] Тан»), в которых содержатся ценные сведения об обрядах и обычаях буддистов Тибета, Непала, Индии и стран Юго-Восточной Азии.
И Цзин полагал, что суть махаяны составляют медитативное «созерцание средины» и йога, приводящие к нирване (непань) и раскрывающиеся в учении о высшей мудрости-праджне (божэ-сюэ), подчёркивал идейное единство всего многообразия канонической литературы и особую значимость соблюдения строгих правил в обыденной жизни, нарушение которых может привести к греху.
Сочинения:
Mémoire composé а̀ l’époque de la grande dynastie T’ang sur les religieux éminents qui allèrent chercher la Loi dans les pays d’Occident. P., 1894;
A record of the Buddhist religion as practised in India and the Malay Archipelago (A. D. 671–695). Oxf., 1896;
Дай Тан си юй цю фа гао сэн чжуань / Сверка и коммент. Ван Бан-вэй цзяо чжу. Пекин, 1988.