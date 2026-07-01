ХЬЮЗ АРТУР

Английский художник, иллюстратор, прерафаэлит.

Ранние годы и становление

Артур Хьюз получил начальное образование в архиепископской школе Тенисон Грамар, затем в 1846 г. продолжил обучение в Школе дизайна Сомерсет Хаус под руководством Альфреда Стивенса. В 1847 г. он выиграл стипендию на обучение в Королевской Академии искусств. В 1849 г., в возрасте 17 лет Артур Хьюз представил на ежегодной выставке Академии свою первую крупную работу «Музидора». Впоследствии он практически ежегодно выставлялся в стенах альма-матер, а также активно предоставлял работы для выставок в Гросвенор и Нью Галлери.

Идеи прерафаэлизма проникли в живопись Артура Хьюза после 1850 г., когда благодаря знакомству с материалами издаваемого Россетти «Ростка» он обратил внимание на группу молодых художников. В том же году состоялось знакомство с членами и соратниками «Братства прерафаэлитов» - Холманом Хантом, Мэдоксом Брауном и самим Россетти. В 1852 г. Хьюз создал свою версию знаменитой «Офелии» Милле, что ознаменовало окончательный переход к принципам прерафаэлизма. Тогда же он начал снимать мастерскую вместе со скульптором Александром Монро (до 1858).

Подлинное признание и известность Хьюзу принесли работы, написанные им в середине 1850-х. Важно отметить, что, несмотря на стилистическую и идейную схожесть работ Хьюза, также восхищавшегося Теннеси и Китсом, с прерафаэлитами, его картины полны любовного драматизма, темы одиночества в паре, разбитых надежд и ложных ожиданий. Главной тематикой часто становилась ускользающая юность, неспособная сохранить не только самое себя, но и вспыхнувшие благодаря ей чувства. Ей противопоставлялась регенерирующая сила природы и времени.

В 1856 г. на летней выставке Академии Хьюз представил картину «Апрельская любовь», экспонирование которой сопровождалось экспликацией с текстом поэмы Альфреда Теннисона «Дочь мельника», рассказывающей о любовных страданиях. В центре повествования Хьюза – фигура молодой печальной девушки, смотрящей на упавшие цветы, символизирующие умирание ее чувств. Позади нее – едва различимая фигура молодого человека, поза которого говорит о том, что между молодыми произошел непростой разговор. Показанная в момент душевного разлада пара иллюстрирует идею любви, которая причиняет боль и вызывает лишь страдание. Главная героиня написана с Трифены Форд, с которой Хьюз сочетался браком в 1855 г. У пары было пятеро детей, один из сыновей, Артур Форд Хьюз, также стал художником.

Мотив сложности взаимоотношений и тягости обязательств прослеживается и в другой начатой в середине 1850-х гг. работе «Долгая помолвка». В центре сюжета – молодая пара, викарий и его невеста. Юноша подавлен невозможностью обеспечить достойное будущее себе и своей возлюбленной. Девушка пытается успокоить и приободрить его. Зритель становится невольным участником этого интимного диалога взглядов и поз, размышляя вместе с героями об их будущем. Художник удовлетворяет любопытство пытливого ума – на поросшем мхом дереве вырезано имя «Эмми», однако присмотревшись можно заметить, что когда-то, сейчас уже заросшее плющем, там было вырезано и другое имя, что намекает на неумолимый бег времени и повторяющуюся природу истории, Хьюз создает потрясающий контраст между молодостью, свежестью и наивностью фигур молодых и старой, как мир, природой их ожиданий и мечт.

Женитьба и рождение детей вынудили Хьюза искать дополнительного заработка. С 1855 г. он успешно сотрудничал с различными издательствами в качестве иллюстратора. Так, помимо прочего он создавал иллюстрации для работ Томаса Хьюза, Джорджа Макдональда и Кристины Россетти, журнала «Хорошие слова» Нормана МакЛеода.

В 1858 г. Хьюз с семьей покинул Лондон, вероятно, как по финансовым, так и по соображениям творческого порядка. Большую роль в работах Артура, как и других прерафаэлитов, играла природа - написание пейзажной части картины требовало штудий на открытом воздухе. В 1862 г. Хьюз совершил краткое путешествие в Италию, не оставившего значительного следа на его творческой манере.

Артур Хьюз создал более 700 картин и рисунков, а также более 750 книжных и журнальных иллюстраций. Первая ретроспективная выставка его работ прошла в 1900 г., затем в 1904 , 1916 и 1971 гг.