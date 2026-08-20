ХВОСТОВ ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ

Русский чиновник и писатель, первый томский губернатор (1804-1808)

Происхождение и военная служба.

Сын небогатого гдовского помещика Семена Васильевича Хвостова (ум. 1770) и Дарьи Ивановны Головцыной. Окончил Петербургскую гимназию. Вступив в службу в 1774 г. в артиллерию сержантом, Хвостов вскоре покинул её и добровольцем отправился в Сибирь. В Барнауле с чином капитана был причислен в конную роту Колыванского горного батальона и служил адъютантом командира 2-го канонирского полка полковника Бориса Ивановича Меллера. В 1783 г. оставил военную службу, заняв должность советника гражданской палаты бывшей Колыванской губернии. В 1790 г. уволен от должности и причислен к Герольдии. В 1793 г. решил попробовать себя на дипломатическом поприще. После трехлетнего пребывания в посольстве «кавалером» при чрезвычайном после М.И. Голенищева-Кутузова в Константинополе, был семь лет в отставке. Жил в своем гдовском имении.

Томский губернатор.

В 1800 г. приехал в Петербург и в 1804 г., по ходатайству графа А.С. Строганова, был назначен губернатором вновь учрежденной Томской губернии. В короткий срок в Томске были созданы все необходимые государственные институты: губернское правительство, прокуратура, уголовный суд. Хвостов принимал участие в создание в 1806 г. первой томской больницы. При нём в городе начали появляться общественные бани. Под его постоянной опекой находился Томский приказ общественного призрения — государственная благотворительная организация, ведавшая устройством школ, больниц и различных богоугодных заведений. В течение пятилетнего управления он успел на ничтожные средства поселить 3200 семейств. Уволенный в 1808 г. по доносу за медленное исполнение приказов сибирского генерал-губернатора И.Б. Пестеля, он был судим и оправдан только благодаря заступничеству М.М. Сперанского, доказавшего его невиновность. Состоял в масонских обществах. В 1822 г., с производством в тайные советники, сделан сенатором в 1 отделение 3 департамента, в 1831 г. перешел во 2-й департамент. В 1826 г. был назначен в Верховный уголовный суд по делу декабристов.