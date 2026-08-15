ХВОСТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Пензенский губернатор, действительный статский советник (1904).

Семья

Родился в семье потомственных дворян Хвостовых, проживавших в Елецком уезде Орловской губернии. Его отец Алексей Николаевич Хвостов камергер его величества, член Орловского комитета дворянства по подготовке крестьянской реформы 1861 г., мировой посредник в Елецком уезде.

Образование и карьера

Обучение начал в московской частной гимназии Поливанова. В 1879 г. окончил юридический факультет Московского университета. Отбывал воинскую повинность в Сумском гусарском полку. Деятель земского движения. В 1880 г. избран Орловским губернским земством членом Елецкого уездного присутствия по крестьянским делам. В 1883 г. избран почётным мировым судьёй Елецкого округа Орловской губернии и участковым земским начальником. Избирался уездным, а затем губернским земским гласным. В период с 1884 по 1892 годы неоднократно исполнял обязанности Елецкого уездного предводителя дворянства. В 1895 г. назначен председателем Орловской губернской земской управы.

С 1901 года — владимирский вице-губернатор. Особое внимание уделял народному образованию и местным историческим памятникам. В качестве председателя губернской архивной комиссии многое сделал для реставрации старинных церквей и для издания старинных летописей.

Пензенский губернатор.

В 1903 г. Сергей Алексеевич Хвостов был переведён в Пензу исполняющим должность начальника губернии. Здесь ему довелось принимать проезжавшего через Пензу в 1904 г. императора Николая II. 12 декабря 1904 г. Сергей Алексеевич был утверждён в должности губернатора. На время его руководства губернией пришлись серьёзные социальные потрясения, мешавшие нормальной административной деятельности. С его именем связаны решительные меры по восстановлению в 1905-1906 годах правопорядка в губернии. Несмотря на «смуту», губернатор занимался и мирными делами. При нём типография губернского правления отметила 100-летие. Открылись частная лечебница Товарищества врачей и консультация поверенных при окружном суде, посмертная выставка работ академика К.А. Савицкого. На Московской улице появилось электрическое освещение, первые заасфальтированные дороги. С его разрешения в Пензе стали издаваться «Пензенский листок объявлений», журнал учеников 2-й мужской гимназии, газеты «Перестрой» и «Мужик», в 1905 г. было учреждено Пензенское общество любителей естествознания и при нем — естественно-исторический музей (ныне — областной краеведческий).

Гибель.

В 1906 г. Хвостов был введён в совет министерства внутренних дел, и переехал вместе с семьей в Санкт-Петербург. Сергей Алексеевич погиб 12 августа 1906 г. при взрыве на Аптекарском острове, когда эсерами-максималистами была взорвана дача П.А. Столыпина. Теракт стоил жизни 24 людям. В основном это были посетители, которые пришли к Столыпину с личными обращениями. Также погиб личный адъютант Петра Аркадьевича – А. Замятин.