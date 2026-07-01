ХВОЛЬСОН ДАНИИЛ АВРААМОВИЧ

Российский востоковед (семитолог, гебраист), историк, лингвист, член-корреспондент Императорской РАН по разряду восточных языков.

Происхождение и преподавательская деятельность.

Сын бедного еврея, первоначально получил религиозное еврейское образование в хедере и ешиботе, где изучал Библию, Талмуд и средневековых комментаторов Талмуда. Позже он самоучкой научился языкам немецкому, французскому и русскому. Уехал в Германию для получения образования. Учился в Бреславльском университете, получил от Лейпцигского университета степень доктора философии в 1850 г. за диссертацию: "Die Ssabier und der Ssabismus". Этой темой продолжал заниматься и по возвращении в Россию. Результатом его изысканий явился обширный труд, изданный в СПб. в 1856 г., под тем же заглавием, и сразу упрочивший за Xвольсоном почетное положение в ученом мире. С 1855 до 1909 г. занимал кафедру еврейской, сирийской и халдейской словесности на восточном факультете СПб. университета. С 1858 по 1883 г. он преподавал еврейский язык и библейскую археологию в СПб. православной духовной академии, а с 1858 по 1884 г. — еврейский язык в С.-Петербургской римско-католической академии.

Научная деятельность.

Основоположник университетской семитологии, гебраистики и ассириологии в Санкт-Петербурге. В центре его внимания оставались история стран и народов Ближнего Востока и Восточной Европы, история христианства и история письменности семитских языков – арабской древнееврейской и сирийской. Хвольсон состоял в Комитете для перевода Ветхого Завета при Санкт-Петербургской Духовной Академии и перевёл около 2/3 ветхозаветных книг на русский язык (напечатал в «Христианском Чтении»). Для английского библейского общества Хвольсон вместе с П.И. Саваитовым перевёл 3/4 ветхозаветных книг на русский язык. Ряд последующих работ, свидетельствующих о глубоком и всестороннем изучении автором всей области семитических литератур, ввел в сферу исторической науки многие неизвестные до того времени рукописи и памятники древнееврейской, сирийской и халдейской литературы.

Основные труды:

1. Новооткрытые памятники древневавилонской литературы // Русский Вестник. 1859;

2. 18 еврейских надгробных надписей из Крыма. СПб., 1866;

3. Известия о хазарах, буртасах, мадьярах, славянах и руссах — Абу-Али-Ахмеда-бен Омара-Ибн-Даста, неизвестного доселе арабского писателя начала X века по рукописи Британского музея. СПб., 1869;

4. Новооткрытый памятник маовитского царя Меши // Христианское Чтение. 1870;

5. Характеристика семитических народов // Русский Вестник», 1872;

6. История ветхозаветного текста // Христианское чтение. 1874;

7. О влиянии географического положения Палестины на судьбу древнего еврейского народа // Христианское чтение. 1875;

8. Ein Relief aus Palmyra mit 2 Inschriften // Бюллетень императорской Академии наук. 1875;

9. Corpus Inscriptionum Hebraicarum, enthaltend Grabschriften aus Krim und andere Grabschriften u. Inschriften in alter hebraischer Quadratschrift, so wie auch Schriftproben aus Handschriften vom IX—XV Jahrhundert. СПб., 1884;

10. Предварительные заметки о найденных в Семиреченской области сирийских надгробных надписях // Западно-Восточное отделение императорского Русского архивного общества. 1886;

11. Das letzte Passamahl Christi und der Tag seines Todes // Мемуары Академии наук. 1892;

12. Еврейские старопечатные книги. СПб., 1896;

13. Syrisch-Nestorianische Grabinschriften aus Semiretschie. СПб., 1897.