ХУСКЕРЛ

(хускарл; старонорвежск.: huskarl; англ. housecarl) – представитель королевской гвардии в Англии XI в. Термин «хускерл» произошел от древнескандинавских корней hus (королевский двор) и karl (мужик, лично свободный человек).

Хускерлы являлись профессиональными воинами и представляли собой ядро армии в англосаксонской Британии с 1018 по 1066 г. Однако в Скандинавии хускерлами именовали не только воинов, но и придворных, домашнюю прислугу. Благодаря руническим надписям эпохи викингов, хускерлы известны еще и как личная стража правителя, дружна.

После датского завоевания Англии королем Кнутом Великим была создана специальная гвардия, состоящая из хускерлов, имевших преимущественно скандинавское происхождение. Хронист XII в. Саксон Грамматик упоминал, что королем был проведен отбор в гвардейский корпус, а также создан его устав, данные события можно отнести к 1018 г. По свидетельствам средневекового датского историка Свена Аггесена вступить в ряды королевской гвардии мог стать любой мужчина, который имел обоюдоострый меч с рукояткой, окаймленной золотом, что было доступно только представителям знатных семейств. Дружина Кнута Великого имела четкую структуру и организацию, хускрелам выплачивалось жалование.

Нередко гвардия хускерлов использовалась для несения гарнизонной службы в важнейших областях Англии. Принято считать, что общая численность дружины составляла около 3 тысяч человек, которые являлись своеобразной воинской элитой и постепенно переходили в разряд аристократии.

Хускерлы представляли собой мощную военную силу вплоть до норманнского завоевания Британии. В 1066 г. во время битвы при Гастингсе королевская гвардия продолжала сражаться даже после гибели Гарольда, однако большая часть хускерлов все же была убита.

Иллюстрация:

Кнуд Великий со своими поддаными.

Исторические источники :

Paul Læssøe Muller, Sven Aggesøn: Kortfattet historie om Danmarks Konger. Copenhagen: Det Berlingske Bogtrykkeri, 1944.;

Hilda Ellis Davidson, Peter Fisher (trans), Saxo Grammaticus: The History of the Danes, Books I-IX : I. English Text; II. Commentary, modern English translation, 2002.

Автор статьи: Медведь А.О.