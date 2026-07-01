ХУДЯКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал авиации (1944).

Биография

Настоящее имя — Арменак Артёмович Ханферянц. Родился 25 декабря 1901 года (по новому стилю — 7 января 1902 года) в селе Мецтаглар (ныне — Гадрутский район Нагорно-Карабахской Республики). Рано остался без отца. В пятнадцатилетнем возрасте ушёл в Баку, работал учеником телефониста-монтёра на Каспийских нефтепромыслах.

В феврале 1918 года добровольцем поступил на службу в РККА. Во время боёв под Астраханью принял имя своего друга и командира, смертельно раненого при прорыве из окружения. В дальнейшем продолжал карьеру уже под этим именем. Участвовал в обороне Царицына, установлении Советской власти в Закавказье.

В 1922 году окончил ККУКС, а в 1936 году — Военно-воздушную академию. С тех пор он до конца своей карьеры служил в ВВС. За два года дослужился до должности начальника тыла Управления ВВС БелВО. К началу войны возглавлял штаб ВВС ЗапОВО.

Великая Отечественная и советско-японская войны

Весь начальный период войны оставался на посту сначала начальника штаба, а затем командующего ВВС Западного фронта. Руководил действиями фронтовой авиации во время боёв в Белоруссии, на Смоленщине, под Москвой. В 1942 году разработал проект создания воздушных армий взамен ВВС фронтового подчинения. В апреле того же года был назначен на должность начальника штаба ВВС РККА взамен генерала Г. А. Ворожейкина, однако уже через два месяца вновь был направлен на фронт, заняв должность командующего 1-й воздушной армией.

В дальнейшем неоднократно командировался на различные участки советско-германского фронта для координирования действий авиации. В качестве представителя штаба ВВС он выполнял такие задачи во время битвы на Курской дуге, при форсировании Днепра, Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишинёвской операций. Под его руководством осуществлялся перелёт советской делегации на конференцию в Тегеране.

В августе 1944 года был назначен начальником штаба — заместителем командующего ВВС РККА. На завершающем этапе войны организовывал тайную переброску большого количества авиации из резерва СВГ в преддверии Висло-Одерской операции, строительство ложных и настоящих, замаскированных, аэродромов. Участвовал в работе конференции в Ялте.

Во время советско-японской войны командовал 12-й воздушной армией. Под его руководством была разработана и проведена десантная операция, результатом которой стал захват императора Маньчжоу-Го Пу И и золотого запаса этого государства.

Послевоенная судьба

14 декабря 1945 года был арестован органами НКВД СССР по обвинению в измене Родине и злоупотреблении служебным положением. 18 апреля 1950 года ВК ВС СССР приговорила его к высшей мере наказания, расстрелян в тот же день. 18 августа 1956 года посмертно реабилитирован, позднее восстановлен в звании, наградах и в КПСС.