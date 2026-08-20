ХУЦИЕВ МАРЛЕН МАРТЫНОВИЧ

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер. Народный артист СССР (1986).

Хуциев родился в 1925 году в Тифлисе в семье революционера М.Л.Хуциева (Хуцишвили) и актрисы Н.М. Утенелишвили. Будущий режиссер учился в московской школе, а в 1937 году вернулся с матерью в Тбилиси после того, как его отец был репрессирован. В Тбилисскую академию художеств Хуциев не прошел по конкурсу. На фронт он не попал по состоянию здоровья, а в 1944 году началась карьера Хуциева в области кинематографии: он стал ассистентом художника комбинированных съемок на Тбилисской киностудии.

С1945-го по 1950 год Хуциев учился на факультете режиссуры ВГИК. Дипломной работой режиссера стала короткометражная лента «Градостроители». С 1950 года он работал ассистентом по дубляжу на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. Горького, а в 1955 году режиссер Борис Барнет пригласил его вторым режиссером на съемки фильма «Ляна».

В 1955 – 1958 годах работал режиссером-постановщиком на Одесской киностудии. Здесь в 1956 году Хуциев снял первый полнометражный фильм «Весна на Заречной улице». Аудитория фильма составила около 30 млн. зрителей. В 1958 году вышел в прокат фильм «Два Федора», в котором дебютировал Василий Шукшин.

В 1959 году Хуциев вернулся на киностудию им. Горького. Хрущевская «оттепель» нашла отражение и в творчестве режиссера: в 1962 году он снял фильм «Застава Ильича», ставший одним из символов этого поколения. Сценарий был написан Хуциевым в соавторстве с Геннадием Шпаликовым. Раскритикованный лично Хрущевым, фильм вышел на экраны только спустя два года под названием «Мне двадцать лет». Из версии, пропущенной цензурой, была вырезана одна из ключевых сцен – выступления Беллы Ахмадуллиной, Андрей Вознесенского, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко , Булата Окуджавы . В 1965 году на международном фестивале в Венеции картина получила специальный приз жюри.

В том же году Хуциев стал режиссером «Мосфильма». Параллельно с этим с 1968-го по 1972 год он осуществлял художественное руководство Творческим объединением «Экран». В эти годы режиссер пробует себя в новых качествах: в 1967 году он ставит на сцене театра «Современник» спектакль «Случай в Виши», в 1968 году дебютирует в качестве актера в комедии «Золотой теленок» и фильме «Интервенция». В 1969 году выходит фильм «Гори, гори, моя звезда» с его участием.

Одновременно с этим Хуциев продолжает работать и над созданием фильмов: в 1970 году вышел фильм «Был месяц май» о Великой Отечественной войне, в 1971 году – документальная лента «Алый парус Парижа», 1983-м – «Послесловие», 1991-м -«Бесконечность», 2006 году – «Невечерняя». В 1976 году на экраны вышел совместный фильм Хуциева, Э.Климова и М. Ромма – «И все-таки я верю».

С 1978 года Хуциев возглавил мастерскую во ВГИК, а с 1987-го стал заведующим кафедрой режиссуры игрового кино. В декабре 2008 года был избран председателем Союза кинематографистов РФ, однако в 2009 году это решение было признано незаконным.

Хуциев – профессор ВГИК, президент Гильдии кинорежиссеров России, президент Международного правозащитного кинофестиваля «Сталкер». С 1994 года – действительный член РАГН, с 2005 года – почетный член Российской академии художеств.

В 1986 году был удостоен звания Народного артиста СССР, является лауреатом Государственной премии РФ, а также ряда других премий. В 1975 году получил орден «Знак Почета», позже – орден «За заслуги перед Отечеством» IV (1996), III (2000) и II степеней (2006).

Хуциев женат на Ирине Семеновне Соловьевой. Сын, Игорь Марленович Хуциев, также окончил режиссерский факультет ВГИК.