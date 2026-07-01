ХРЮКИН ТИМОФЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ

Генерал-полковник авиации, ветеран четырёх войн, дважды Герой Советского Союза (1939, 1945).

Биография

Родился 8 (по новому стилю — 21) июня 1910 года в городе Ейске . С раннего возраста батрачил по найму у зажиточных станичников. В десятилетнем возрасте бежал из дома, жил беспризорником. Двенадцати лет от роду стал работать портовым грузчиком, затем чернорабочим. Позднее окончил вечернюю школу, вступил в ВЛКСМ , после чего занимал ряд ответственных должностей в системе этой организации. В 1932 году окончил рабфак, после чего поступил в сельхозинститут, однако окончить его ему не довелось, так как уже вскоре он по призыву ЦК ВКП(б) поступил на службу в РККА .

Военная служба

В 1933 году окончил Луганскую ВАШЛ, после чего служил в различных лётных частях. В августе 1936 года направлен в охваченную гражданской войной Испанию. Командовал эскадрильей бомбардировщиков. За мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий против франкистов и их союзников, Хрюкин получил свою первую награду — орден Красного Знамени. Вернувшись в СССР, командовал эскадрильей, авиагруппой, авиаотрядом, авиабригадой.

Весной 1938 года Хрюкин был направлен в Китай, к тому времени активно воевавший против милитаристской Японии . Являлся командиром эскадрильи бомбардировщиков, позднее возглавил авиагруппу. Совершил около сотни вылетов, производя бомбардировки скоплений японской живой силы и техники, важных объектов. Особую известность приобрела проведённая им операция по уничтожению крупного японского аэродрома на острове Тайвань, а также охота за японскими судами на реке Янцзы, многие из которых удалось потопить или нанести . За многочисленные боевые заслуги в борьбе против японских агрессоров Хрюкин получил сразу две награды — звание Героя Советского Союза и китайский орден.

Вернувшись в СССР, окончил КУВНАС при ВАГШ ВС СССР, после чего командовал авиабригадой, возглавлял отдел в инспекции УВВС РККА. С началом войны против Финляндии был назначен командующим ВВС 14-й армии. Совершил ряд вылетов, за боевые заслуги получил очередную награду — второй орден Красного Знамени. По завершении боевых действий назначен заместителем генерал-инспектора ВВС РККА. В конце мая 1941 года стал командующим ВВС 12-й армии, дислоцировавшейся в КОВО.

Великая Отечественная война

С первых дней боевых действий находился в действующей армии . В августе 1941 года отозван с юго-западного направления и направлен на только что созданный Карельский фронт на должность командующего фронтовыми ВВС. Помимо традиционных форм ведения боевых действий, здесь Хрюкин сумел организовать воздушное прикрытие железной дороги, связывающей Мурманск с основной часть страны. В период его руководства ВВС фронта в СССР стали прибывать американские и английские самолёты, на которые осуществлялось переучивание лётчиков. Под его руководством значительное развитие получили аэродромы, навигационная сеть.

В июне 1942 года Хрюкин стал командующим ВВС Юго-Западного фронта, на базе которых впоследствии, после расформирования фронта, была создана 8-я воздушная армия. Под его руководством лётчики успешно действовали под Харьковом , Сталинградом , на Дону, в Крыму. Большое внимание командующий уделял вопросам повышения боевой подготовки личного состава с тем, чтобы тот мог максимально эффективно действовать в любых условиях. Благодаря его усилиям в возглавляемых им соединениях нашла широкое применение новейшая на тот момент тактика действия штурмовиков со средних высот. Кроме того, внёс значительный вклад в налаживание взаимодействия между лётными частями и наземными войсками. В самые критические моменты лётчики его армии сдерживали мотомеханизированные части, рвущиеся вперёд. Как представитель ВВС, принимал участие в разработке важнейших операций войны — например, операции «Уран» по контрнаступлению под Сталинградом.

С июля 1944 года командовал 1-й воздушной армией, во главе которой освобождал Белорусскую ССР, Прибалтику, сражался в Восточной Пруссии. В апреле 1945 года за многочисленные боевые заслуги Хрюкин был во второй раз удостоен высшей степени отличия СССР.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу в ВВС на высоких должностях. В 1950 году окончил ВВА имени К. Е. Ворошилова, после чего занимал должность заместителя Главкома ВВС по военно-учебным заведениям. Скончался 19 июля 1953 года от последствий травм, полученных в автокатастрофе на военных учениях.