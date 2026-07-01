ХРОМЧЕНКО ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ

Ранние годы жизни

О ранних годах жизни В.С. Хромченко (Храмченко) сохранились немногочисленные сведения. Родился он в 1792 г. в небогатой семье. Обучался в Кронштадтском штурманском училище, которое закончил в 1815 г. Приступил к службе в должности штурманского помощника унтер-офицерского чина на «Рюрике».

Первая кругосветная экспедиция

В 1815 – 1818 гг. Х. в качестве штурманского помощника на «Рюрике» принял участие в кругосветном плавании. Командовал бригом, на котором плыл О.Е. Коцебу. Средства на экспедицию были выделены канцлером Н.П. Румянцевым. Основная цель плавания – поиск Северо-Западного прохода, то есть прохода из Тихого океана в Атлантический вдоль арктических берегов Северной Америки.

30 июля 1815 г. экспедиция отправилась с Кронштадтского рейда. 23 ноября 1815 г. корабль приплыл к экватору и 12 декабря оказался возле острова Св. Екатерины (Бразилия).

В январе 1816 г. экспедиция попала в сильный шторм у мыса Горн, команда чуть не погибла. 11 февраля корабль прибыл к г. Талкагуано на ремонт. После окончания ремонта отряд направился в южную часть Великого океана, где были открыты необитаемые о-ва (названы в честь Румянцева, Спиридова), а также цепь о-вов Рюрика и о-ва Крузенштерна (архипелаг Низменных островов). После перехода через экватор были открыты группы коралловых о-вов Кутузова и Суворова (архипелаг Маршалла). В конце июля – середине августа экспедиция прошла вдоль берега Аляски на протяжении почти 600 км и обнаружила бухту Шишмарева, о-в Сарычева и обширный залив с бухтой Доброй Надежды. Так в основном было завершено открытие полуострова Сьюард, которое начал М.С. Гвоздев в 1732 г.

В январе – марте 1817 г. экспедиция побывала на Маршальских о-вах и открыла группу Нового Года; были нанесены на карту атоллы, координаты которых ранее были определены неверно предшественниками. Таким образом отряд О.Е. Коцебу доказал, что Маршалловы о-ва состоят из двух параллельных цепей. Затем экспедиция вновь направилась в северную часть Берингова моря. 3 августа 1818 г. экипаж вернулся домой.

На службе в Российско-Американской компании (РАК)

По завершении экспедиции Х. был повышен до мичмана и приглашен на службу в РАК, в которой он трудился с 1820 по 1825 гг.

В 1821 г. на «Головнине» Х. и А.К. Этолин описали восточный берег Берингова моря. Затем Х. открыл о-в Нунивак. Материалы, полученные исследователями в восточной части Берингова моря, позволили составить одну из самых точных карт западного побережья Аляски на долгие годы.

Получив в управление «Рюрик», на котором он плавал в свою первую кругосветную экспедицию, Х. бороздил северную часть Тихого океана. В 1826 г. на «Елене» совершил переход из Русской Америки в Кронштадт вокруг мыса Горн и в этом же году возвратился в Санкт-Петербург. С 1827 г. плавал маршрутом Англии и обратно.

Вторая кругосветка

В 1828 – 1830 гг. состоялось второе кругосветное плавание Х. Будучи лейтенантом, он командовал «Еленой», на которой обогнул земной шар за двадцать три месяца, что было рекордом для того времени. Экипаж побывал на Аляске, у мыса Доброй Надежды и мыса Горн. Вся его команда благополучно вернулась домой. Из Бразилии была привезена коллекция растений для Ботанического сада. По завершении экспедиции он повышен до капитан-лейтенанта.

Третье кругосветное плавание

В 1831 – 1833 гг. Х. совершил свое третье кругосветное путешествие на «Америке», обогнув земной шар. Экипаж прошел мыс Доброй Надежды, о-ва Пейстер, о-в Гендервиль, архипелаги Гильберта и Маршалловых о-вов. За это плавание он удостоился ордена Св. Анны 2-й степени.

Дальнейшая судьба

В 1835 – 1842 гг. Х. служил кораблях, плававших в Балтийском море. В 1843 г. получил производство в капитаны 2-го ранга и уволен со службы. Последние годы жил в Ораниенбауме.

Скончался Х. в 1849 г. и похоронен в Ораниенбауме.