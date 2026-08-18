ХРИСАНФИЙ ИЗ САРД (Χρνσάνθιος)

Философ-неоплатоник, учитель императора Юлиана.

Хрисанфий происходил из сенаторской семьи. После смерти отца он отправился из Сард в Пергам, где начал слушать неоплатоника Эдесия Каппадокийского; от него он усвоил не только философию Платона и Аристотеля, но и теургию и науку гадания. Уже тогда был заметен риторический талант Хрисанфия. Позже он стал главой Пергамской школы. Юлиан, уже став императором, несколько раз приглашал его в Константинополь, но Хрисанфий каждый раз отказывался, ссылаясь на неблагоприятные предзнаменования. В итоге Юлиан назначил его и его жену Мелиту главными жрецами Лидии. Умер Хрисанфий в 80-летнем возрасте в Сардах, пережив своего сына Эдесия.

Учеником Хрисанфия был Евнапий из Сард, автор «Жизнеописаний философов и софистов». Он с большой теплотой отзывается о своем учителе и отмечает в нем отсутствие стремления к богатству, теплоту, приветливость и скромность. По словам Евнапий, Хрисанфий был автором множества трудов. Кроме того, Евнапий говорит, что Хрисанфий не употреблял в пищу свинину, а остальное мясо – чрезвычайно редко.

Преемниками Хрисанфия по школе стали Эпигон из Спарты и Бероникиан из Сард.