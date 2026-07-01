ХРИПУНОВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ

Первая мировая и Гражданская война

В 1907 г. окончил Донской кадетский корпус, после чего учился в Николаевском кавалерийском училище в Санкт-Петербурге. Получил чин хорунжия и начал служить в Лейб-гвардии Атаманском полку. Во время Первой мировой войны служил полковым адъютантом. В ноябре 1915 г. был переведен для охраны царской семьи в столице. 23 ноября после парада, проходившем в Царском Селе в присутствии императора Николая II, был пожалован званием флигель-адъютанта. 31 мая 1916 г. получил чин подъесаула, а 17 ноября 1917 г. - есаула. В 1918 г. участвовал в Степном походе в составе отряда атамана Донского войска П.Х. Попова, был заместителем командира Атаманского конного отряда. 23 ноября 1919 г. был произведён в генерал-майоры, после чего возглавил Лейб-гвардии Атаманский полк. В марте 1920 г. полк при отходе из Новороссийска в Туапсе в бою под Кабардинкой потерял 300 казаков и 18 офицеров. Раненого Хрипунова на французском миноносце с некоторыми офицерами и остатками полка эвакуировали в Феодосию.

В эмиграции

В ноябре 1920 г. Хрипунов вместе с казаками из Севастополя в Стамбул был эвакуирован на пароходе «Великий Князь Александр Михайлович» (на судне было 743 пассажира), их временно разместили в лагере Саипсак Тепе, а затем перевели в лагерь на о. Лемнос (Греция). В июне 1921 г. их перевезли в Королевство СХС на словенские земли. Хрипунова вместе с остальными казаками определили в пограничную стражу, в которой они служили до 1924 г. Переехал во Францию, вместе с другими казаками работал на металлургическом заводе в пригороде Канн, затем получил место управляющего имением знатной англичанки. После начала Второй мировой войны , при ее помощи поселился в Ирландии, где приобрел дом. В 1955 г. начал жить в Швейцарии, в Женеве, став чтецом в храме Воздвижения Креста Господня. В 1959 г. вступил в Православное палестинское общество, с тяжело больной супругой поселился при Гефсиманском монастыре в Иерусалиме, пел в хоре при церкви. В 1968 г. стал председателем Православного палестинского общества. Занимался защитой православных святынь и объектов Русской православной церкви. Отпевание Хрипунова совершал архимандрит Антоний (Граббе). Погребён на кладбище у ц. Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Гефсиманской женской обители.