ХРЕННИКОВ ТИХОН НИКОЛАЕВИЧ

Русский композитор и пианист.

Ранние годы и становление

Отец – приказчик Николай Иванович Хренников, мать – Варвара Васильевна. С раннего детства Тихон любил музыку. Учась в школе, он пел в ее хоре и был гитаристом оркестра. Затем мальчик освоил рояль, вскоре перейдя к сочинительству музыки. Тихона вдохновлял пианист Владимир Агарков, он даже посетил Москву и продемонстрировал свои опусы кумиру, которые тот оценил. В 1929 году юноша выпустился из школы, после чего стал студентом Музыкального техникума им. Гнесиных , где проучился до 1932 года. Его педагогами здесь были М. Гнесин , Э. Гельман, Г. Литинский. После Гнесинки Хренников четыре года занимался в столичной консерватории у В. Шебалина и Г. Нейгауза.

Уже в 1933 году молодой композитор стал работать в детском театре Н. Сац , где и состоялся его сценический дебют. В 1941 году перешел в Театр Красной армии, где руководил музчастью. В 1936 году Тихон сочетался браком с Кларой Вакс. У пары в 1940 году родилась дочь Наталья.

Расцвет

В 1939 году музыкант написал свою первую оперу «В бурю», затрагивавшую тему Гражданской войны . В то же время стал сочинять музыку к кинокартинам. Первым опытом стали ленты «Борьба продолжается» (1938), «Свинарка и пастух» (1941), «В шесть часов вечера после войны» (1944), «Поезд идет на восток» (1947, здесь Тихон Николаевич даже сыграл эпизодическую роль). Композитор делал и музыкальное сопровождение к спектаклям различных театров («Мик», 1934; «Много шума из ничего», 1936; «Шел солдат с фронта», 1938 и др.).

В 1947 году Хренников, уже тогда двукратный лауреат Сталинской премии (третью он получит в 1952 году), вступил в ряды ВКП(б), а через год стал бессменным (вплоть до 1991) главой Союза композиторов. По отзывам современников на этом посту Тихон Николаевич зачастую помогал опальным музыкантам, при этом не изменяя принципам соцреализма и упорно продвигая их, отчего иногда страдали не соответствовавшие им в своем творчестве композиторы (т.н. хренниковская семерка).

С 1950-х годов и в дальнейшем Хренников продолжал активную творческую работу. Он написал еще семь опер, среди которых «Фрол Скобеев» (1950), «Мать» (1957), «Золотой теленок» (1984) и др. Продолжал писать музыку для кино («Много шума из ничего», 1956; «Гусарская баллада», 1962; «Дуэнья», 1978; «Московские окна», 2001 и др.), создал несколько оперетт. Не прекращалась и театральная работа. Попробовал себя композитор и в таком жанре как балет («Наш двор», 1970; «Наполеон Бонапарт», 1995 и др.). На счету Хренникова также множество песенных композиций, концертов, сюит, инструментальных, хоровых и вокальных сочинений.

С начала 1960-х Тихон Николаевич занялся и педагогической деятельностью в стенах консерватории имени Чайковского. Через несколько лет он стал ее профессором. С 1961 году неоднократно был депутатом Верховного Совета СССР. В 1963 году Хренников удостоился звания Народного артиста СССР. Он являлся лауреатом Государственной (1967) и Ленинской (1974) премий, премии Президента РФ (2003), многократным кавалером Ордена Ленина, Героем Социалистического Труда (1973), обладателем множества других, в том числе и международных, наград.

В последние годы жизни он также продолжал творить. Скончался композитор летом 2007 года в столице в возрасте 94 лет. Погребен в саду своего елецкого дома-музея.