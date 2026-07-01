ХРЕННИКОВ ТИХОН НИКОЛАЕВИЧ
Русский композитор и пианист.
Ранние годы и становление
Отец – приказчик Николай Иванович Хренников, мать – Варвара Васильевна. С раннего детства Тихон любил музыку. Учась в школе, он пел в ее хоре и был гитаристом оркестра. Затем мальчик освоил рояль, вскоре перейдя к сочинительству музыки. Тихона вдохновлял пианист Владимир Агарков, он даже посетил Москву и продемонстрировал свои опусы кумиру, которые тот оценил. В 1929 году юноша выпустился из школы, после чего стал студентом Музыкального техникума им. Гнесиных, где проучился до 1932 года. Его педагогами здесь были М. Гнесин, Э. Гельман, Г. Литинский. После Гнесинки Хренников четыре года занимался в столичной консерватории у В. Шебалина и Г. Нейгауза.
Уже в 1933 году молодой композитор стал работать в детском театре Н. Сац, где и состоялся его сценический дебют. В 1941 году перешел в Театр Красной армии, где руководил музчастью. В 1936 году Тихон сочетался браком с Кларой Вакс. У пары в 1940 году родилась дочь Наталья.
Расцвет
В 1939 году музыкант написал свою первую оперу «В бурю», затрагивавшую тему Гражданской войны. В то же время стал сочинять музыку к кинокартинам. Первым опытом стали ленты «Борьба продолжается» (1938), «Свинарка и пастух» (1941), «В шесть часов вечера после войны» (1944), «Поезд идет на восток» (1947, здесь Тихон Николаевич даже сыграл эпизодическую роль). Композитор делал и музыкальное сопровождение к спектаклям различных театров («Мик», 1934; «Много шума из ничего», 1936; «Шел солдат с фронта», 1938 и др.).
В 1947 году Хренников, уже тогда двукратный лауреат Сталинской премии (третью он получит в 1952 году), вступил в ряды ВКП(б), а через год стал бессменным (вплоть до 1991) главой Союза композиторов. По отзывам современников на этом посту Тихон Николаевич зачастую помогал опальным музыкантам, при этом не изменяя принципам соцреализма и упорно продвигая их, отчего иногда страдали не соответствовавшие им в своем творчестве композиторы (т.н. хренниковская семерка).
С 1950-х годов и в дальнейшем Хренников продолжал активную творческую работу. Он написал еще семь опер, среди которых «Фрол Скобеев» (1950), «Мать» (1957), «Золотой теленок» (1984) и др. Продолжал писать музыку для кино («Много шума из ничего», 1956; «Гусарская баллада», 1962; «Дуэнья», 1978; «Московские окна», 2001 и др.), создал несколько оперетт. Не прекращалась и театральная работа. Попробовал себя композитор и в таком жанре как балет («Наш двор», 1970; «Наполеон Бонапарт», 1995 и др.). На счету Хренникова также множество песенных композиций, концертов, сюит, инструментальных, хоровых и вокальных сочинений.
С начала 1960-х Тихон Николаевич занялся и педагогической деятельностью в стенах консерватории имени Чайковского. Через несколько лет он стал ее профессором. С 1961 году неоднократно был депутатом Верховного Совета СССР. В 1963 году Хренников удостоился звания Народного артиста СССР. Он являлся лауреатом Государственной (1967) и Ленинской (1974) премий, премии Президента РФ (2003), многократным кавалером Ордена Ленина, Героем Социалистического Труда (1973), обладателем множества других, в том числе и международных, наград.
В последние годы жизни он также продолжал творить. Скончался композитор летом 2007 года в столице в возрасте 94 лет. Погребен в саду своего елецкого дома-музея.