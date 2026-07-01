ХРАПОВИЦКИЙ ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ

Крупный русский лесопромышленник, камергер, полковник Лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка.

Военная служба.

Окончил по первому разряду Императорский Александровский лицей. В 22 года поступил в Лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк, через три месяца (25 июля 1880 года) ему присваивается звание унтер-офицера. 19 февраля 1881 г. получил звание эстандарт-юнкера и занесением в послужной список. 5 июня 1881 г. произведен в корнеты. С 30 октября 1883 года по 15 февраля 1884 года командируется во второй телеграфный полк для изучения телеграфного дела, 5 апреля 1884 г. присвоено звание поручика гвардии и возложено командование телеграфной службой полка, далее последовательно присваиваются звания штаб-ротмистра гвардии и ротмистра гвардии. Всю воинскую службу Храповицкий проходил в Лейб-гвардии Гусарском Его Величества полку (02.1880—1894), находясь при дворе во времена правления двух императоров и пользуясь расположением обоих; в походах и сражениях за время службы не участвовал. В 1894 г. уволен со службы в отставку по семейным обстоятельстам с производством в полковники гвардии и правом ношения мундира. В 1896 г. B.C. Храповицкий с женой Елизаветой присутствует на торжественной церемонии, посвященной коронации Николая II, ради которой он приехал из Санкт-Петербурга в Москву.

Лесопромышленник.

После смерти отца и разделения имения между родственниками, Храповицкий решил заняться лесопромышленной разработкой и продажей сырорастущего леса, лесоматериалов и дров. Начинаются поставки строевой древесины для нужд железной дороги и дров в Москву, а также в безлесые районы. Проявив талант предпринимателя, добился уже в первые два года чистого дохода от продажи леса по 90 тыс. рублей. Это позволило начать обустройство усадьбы. В 1892 г. приглашает для работы в своё лесное хозяйство К.Ф. Тюрмера, известного лесовода-практика графа Уварова, представителя классического немецкого лесоводства, деятельность которого позволила строить хозяйство на принципах восстановления лесных угодий и постоянства лесопользования, делая его ещё более образцовым и доходным. За короткий срок, до 1900 года, были достигнуты поразительные результаты в деле искусственного лесовосстановления, не сравнимые ни с одним казённым лесничеством, ни частным лесовладением в Центральной России. Храповицкий строит первую паровую лесопилку, начинает строительство трёх крупных водяных мельниц, кирпичного завода, учреждает акционерное общество «Лесные склады Храповицкого» с капиталом в 300 тыс. рублей, куда вошли лесопильня, смолокурня и скипидарные заводы.

С разрешения Министерства путей сообщений строится железнодорожная ветка широкой колеи от усадьбы Муромцево до станции Волосатая длиной 41 км, с постройкой которой и двух на ней станций – Первая и Вторая Храповицкая — поток лесоматериалов стал с каждым годом нарастать. Велось строительство лесных складов, пакгауза.

Для обучения крестьянских детей Храповицкий строит и содержит на свои средства начальные (четырёхклассные) школы в деревнях Галанино, Ликино и Андреевское, две музыкальные школы, столярную мастерскую, оказывает нуждающимся материальную помощь для лечения и поступления в учебные заведения. В начале 1913 г. в Ликино открывается больница со стационаром и врач которой еженедельно посещает фельдшерский пункт в Муромцево.

Усадьба Муромцево.

Поступавшие от предпринимательства значительные средства (до 200 тыс.руб. ежегодно) позволили Храповицкому выстроить в имении Муромцево великолепный усадебный ансамбль. Строительство, начатое в 1884 г., продолжалось вплоть до 1906 г. По проекту архитектора Петра Бойцова был построен замок в стиле псевдоготики, в залах которого были размещены многочисленные предметы декоративно-прикладного искусства, картины, гравюры, изысканная мебель, фарфор, коллекция оружия. На территории имения были также возведены в едином стиле храм в честь мученицы царицы Александры Римской, был разбит французский регулярный парк с водными каскадами, фонтанами, многочисленными полянами, аллеями и прудами; построены дендрарий, оранжерея, летний театр, служебные постройки. Ныне замок Храповицкого входит в Государственный перечень объектов культурного наследия России.

После революции.

После революции 1917 г., опасаясь разграбления усадьбы, Храповицкий произвёл полную опись имущества своего имения и добровольно передал его новой власти. А богатейшая коллекция картин, рисунков и предметов декоративно-прикладного искусства составила основу собрания Владимирско-Суздальского историко-художественного и архитектурного музея-заповедника. Не приняв революцию, Храповицкий с супругой эмигрирует. Отъезд семьи был спешным: из России чета отправилась без багажа и без больших средств к существованию. В 1922 г. Владимир Семенович скончался и был похоронен на территории старинного русского кладбища в Висбадене, земля Гессен в Германии.