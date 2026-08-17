ХРАПОВИЦКИЙ МАТВЕЙ ЕВГРАФОВИЧ

Командир Измайловского лейб-гвардии полка во время войны 1812 года, генерал от инфантерии, генерал-адъютант, с.-петербургский военный генерал-губернатор, член Государственного Совета,

Под командованием Сувоворова.

Происходил из дворян Смоленской губернии и семи лет поступил в Сухопутный шляхетский корпус, а в 1797 г. был назначен камер-пажом к великому князю Константану Павловичу, который, отправляясь в армию А.В. Суворова, действовавшую в Италии против французов, взял с собой 14-летнего Храповицкого. Участвовал в сражении при Нови 4 авг. 1799 г. За храбрость он был произведен в поручики в л.-гв. Измайловский полк. В Швейцарском похоже он также отличился, и Суворов неоднократно упоминал о нем в донесениях к императору Павлу; за эту кампанию он получил шпагу со знаком ордена св. Анны 3 ст.

Антифранцузские войны.

11 декабря 1803 г. достиг звания полковника и, командуя батальоном л.-гв. Измайловского полка, участвовал в кампании 1805 г. Во время Аустерлица по личному приказанию императора Александра I, повел свой батальон к центру позиции на Праценские высоты, куда Наполеон направлял свой главный удар. Блестящая атака, произведенная Храповицким, доставила ему орден св. Георгия 4 ст. В следующую кампанию против французов, отличился заметной стойкостью в сражении под Фридландом, когда фрацнцузы с помощью артиллерии из 520 человек батальона в четверть часа выбили из строя 400. По окончании кампании Х. командовал батальоном еще 4 года. 29 октября 1811 г. он был назначен командиром Измайловского полка, а через несколько месяцев вспыхнула Отечественная война, и Храповицкий со своим полком 7 марта 1812 г. выступил из Санкт-Петербурга и его полк вошел в состав западной армии генерала Барклая де Толли. Измайловский полк вместе со своим полковником заметно отличился при Бородине. Наполеон, овладев укреплениями впереди нашего левого крыла, приказал всей своей кавалерии под начальством Мюрата, Нансути и Латур-Мобура развить успех. Саксонские кирасиры генерала Тильмана бросились в атаку прямо на полк Храповицкого; измайловцы открыли огонь и атака была отбита. Попытки противника сломить наши полки повторялись еще несколько раз, но безуспешно. В одну из атак полковник был ранен пулей в левую ногу, но строя не оставил, продолжая отдавать приказания. За это сражение Храповицкий был произведен в генерал-майоры, а измайловцы получили георгиевские знамена. Рана, полученная Храповицким, требовала лечения, а потому он оставил армию и уехал в Кострому, где жил до выздоровления и снова принял полк в г. Вильне лишь 12 декабря, отправившись в Заграничный поход русской армии. С перенесением войны в пределы Германии полк 1 января 1813 г. вступил в Варшавское герцогство, откуда двинулся в Саксонию; 20 апреля Храповицкий сражался под Люценом, 9 мая под Бауценом, затем, принимая участие в общем отступлении нашей армии к Швейдницу, оставался в Силезии до конца Пойшвицкого перемирия. Бригада Храповицкого заметно отличилась в сражении 17 августа, разразившегося на высотах Поллендорфа. Наступление французов было остановлено, но Храповицкий получил рану пулей в левую ногу. По окончании сражения он вынужден был оставить строй и уехал лечиться в Санкт-Петербург и только 15 марта 1814 г. мог снова вернуться к полку, который стоял уже под стенами Парижа. С окончанием Наполеоновских войн кончилась и боевая деятельность Храповицкого.

На военной и гражданской службе при Александре I и Николае I.

Пожалованный 30 августа 1816 г. генерал-адъютантом, он через два года был назначен начальником 3-ей гренадерской дивизии (20 авг. 1818 г.). 12 лет Х. оставался в этой должности, и целый ряд монарших благоволений и наград служили верным доказательством выдающейся его деятельности. Кроме исполнения прямых своих обязанностей он с 12 апреля 1828 г. состоял членом комитета по составлению устава пехотной службы, а 25 января 1830 г. получил повеление состоять при особе Императора, причем с 4 октября того же года председательствовал в комитете для улучшения штуцеров и ружей. Этот же год был для Храповицкого и началом серьезной административной деятельности. 23 декабря 1830 г. император Николай I поручил ему ответственный пост виленского и гродненского военного губернатора. Время было тяжелое, Польша волновалась. К сожалению, раны, полученные в боях, расстроили здоровье Храповицкого, и он уже через год вынужден был просить об увольнении от этой должности, которое и последовало 23 августа 1831 г.; произведенный в генералы от инфантерии. Оправившись от болезни, Х. вновь был призван на службу и 17 июля 1832 г. назначен командующим отдельным гренадерским корпусом, 24 сентября — председателем комитета по составлению устава пехотной службы, 2 апреля 1833 г. зачислен членом Военного совета, а чрез 2 года (14 февр. 1835 г.) назначен инспектором оружейных заводов. Управляя заводами 4 года, 14 февраля 1838 г., по собственному желанию, был уволен от этой должности, с оставлением в Военном совете. 8 июля 1845 г. Х. был назначен командиром всей резервной пехоты. Эта должность была сопряжена с постоянными разъездами, так как полки формировались в Ярославле, Нижнем Новгороде, Орле, Туле, Москве и Воронеже. 7 апреля 1846 г. был назначен с.-петербургским военным генерал-губернатором, через десять дней (17 апр.) членом Государственного Совета, а потом и членом Комитета министров. Похоронен в Троице-Сергиевой приморской пустыни в Санкт-Петербурге.