ХРАПОВИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Сенатор, статс-секретарь императрицы Екатерины II , автор записок.

Происхождение.

Отец его, Василий Иванович был лейб-кампанец, после воцарения Елизаветы Петровны получивший дворянство и умерший в чине генерал-аншефа; мать Храповицкого была дочь известного устроителя Вышневолоцкого канала Сердюкова.

При Екатерине II.

По окончании курса в кадетском корпусе, в 1766 г. поступил в действительную службу подпоручиком, в 1772 г. был в штате фельдмаршала графа К.Г. Разумовского генерал-аудитор-лейтенантом; перейдя на службу в сенат, сначала секретарем, потом обер-секретарем; в конце 1781 г. назначен управляющим экспедицией о государственных доходах и расходах, учрежденной при сенате, а в 1783 г. - в число статс-секретарей императрицы, или, как тогда говорилось. После знаменитого путешествия императрицы в 1787 г. в Крым, в котором Храповицкий участвовал и вел его журнал, Екатерина II приблизила его к себе, давала ему обыкновенно особые поручения самого разнообразного характера, сделала его советчиком и сотрудником в ее литературных и исторических трудах, поручала ему исправлять слог в некоторых ее произведениях, составлять для них стихотворные части, подыскивать книги и географические карты, просматривать переводы на французский и т. п. Храповицкий был дружен с графом А.М. Мамоновым , графом А.А. Безбородко и Завадовским , пользовался расположением князя А.Г.Потемкина и вообще умел ладить со всеми. Нередко императрица совещалась с ним по важным делам политики внешней и внутренней и особенно по делам финансовым и экономическим, в которых он считался специалистом.

После смерти императрицы, в день коронации Павла I Храповицкий получил орден св. Анны I ст., 15 сентября 1801 г. возведен в чин действительного тайного советника.

Литературная деятельность .

На литературном поприще отличился в 1762 г., когда был напечатан его перевод с французского: "Похождения Неоптолема, сына Ахиллесова". Автор стихов, басен, трагедий и прочее. Державин, И.И. Дмитриев, Хвостов и Княжнин высоко ценили ум и литературные способности Храповицкого. Но не служебная карьера и не указанная выше литературная деятельность сохранили навсегда память о Х.: замечателен он как автор в высшей степени драгоценных "Памятных Записок", вышедших под названием "Дневник" в 1901 г. Он охватывает период времени с 18 января 1782 г. до 7 марта 1793 г. Главное содержание его составляют заметки автора о том, что говорила и делала императрица; о себе автор говорит лишь крайне редко, о других лицах - лишь тогда, когда сообщаемое о них так или иначе касается императрицы. Многие замечания, которые мы находим в записках имеют большое значение для суждения и о предшествовавшем периоде в жизни и деятельности Екатерины II.