ХОЖДЕНИЕ В НАРОД

Массовое движение революционных народников в деревню для пропаганды социалистических идей и подготовки крестьянской революции.

Первая попытка была предпринята весной 1873 г. Осенью 1873 г. народники стали готовить массовое хождение в народ, разрабатывали его маршруты, запасались пропагандистской литературой, крестьянской одеждой, в специальных мастерских обучались народным ремеслам. Массовое движение началось весной 1874 г. и охватило 37 губерний. Участники хождения в народ не имели единой программы, некоторые выступали за постепенную подготовку к революции, другие призывали крестьян захватывать помещичьи земли, свергнуть самодержавный строй и т.д. Они сходились в том, что России необходима революция в интересах крестьянства. Поднять крестьян на социальный переворот не удалось, они не восприняли агитацию городской молодежи всерьез. К концу 1874 г. было арестовано свыше 4000 человек, в октябре 1877 г. активные участники этого движения были осуждены на “процессе 193-х”. Однако опыт «хождения» оказался важнее для дальнейшего развития народничества . “ Земля и воля ” предприняла новую попытку установить контакты с крестьянами, создавая поселения народников в деревне. Члены организации жили среди крестьян, работая учителями, врачами и др.

Исторические источники:

Революционеры 1870-х гг. М., 1986;

Утопический социализм в России. М., 1985.

Автор статьи: Шубин А.В.