ХОВАНСКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Биография и государственная служба

Происходил из старинного русского княжеского рода Хованских. Приходился правнуком военачальнику времен Петра I, участнику подавления астраханского и башкирского восстаний начала XVIII в. князю Петру Ивановичу «Змею» Хованскому. По материнской линии являлся потомком думного дьяка и учителя Петра I Никиты Зотова .

Начальный этап карьеры В.А. Хованского был связан с военной службой. В 1766 г. он поступает на военную службу в артиллерийские войска унтер-офицером. Год спустя Хованский получает перевод в лейб-гвардии Семеновский полк . Три года спустя после начала службы в Семеновском полку становится сержантом.

В 1775 г. В.А. Хованский получает новое назначение: он становится флигель-адъютантом при генерал-фельдмаршале князе Александре Михайловиче Голицыне , и одновременно производится в капитанский чин. C 1781 по 1785 гг. В.А. Хованский проходит военную службу в двух карабинерных полках: в Рязанском и Ингерманландском. После 1785 г. он вновь получает перевод в лейб-гвардии Семеновский полк и принимает активное участие в русско-шведской войне 1788-1790 гг., командуя одним из батальонов этого полка.

В 1790 г. князь В.А. Хованский по начальственному распоряжению увольняется с военной службы для последующего перехода на службу гражданскую, и вскоре становится поручиком правителя (вице-губернатором) Киевского наместничества. На этом посту Хованский запомнился тем, что способствовал появлению в наместничестве производства фаянса и фарфора. С другой стороны, по воспоминаниям современников, жители наместничества неоднозначно относились к Хованскому, считая его не совсем сведущим в делах управления.

Однако в 1795 г. В.А. Хованский был отмечен со стороны Екатерины II и награжден орденом св. Владимира III степени. Год спустя он становится обер-прокурором временного департамента казенных дел Правительствующего Сената, а в 1797 г. – обер-прокурором Святейшего Синода. На этом посту отличался бюрократическим стилем работы: так, секретарям консисторий было предписано ежемесячно подавать рапорты о текущем положении дел, пресекались попытки жалоб на руководство Синода. Кроме того, Хованский пытался более жестко контролировать финансовые вопросы учреждения, в частности, распределение остаточных сумм между архиереями. Это вызвало многочисленные жалобы на Хованского императору Павлу I со стороны духовенства, и в 1799 г. его отстранили от этой должности.

Некоторое время после отставки Хованский жил в Симбирске, после чего перебрался в Москву. В 1819 г. он становится московским уездным предводителем дворянства, два года спустя получает чин тайного советника, и в 1823 г. становится сенатором. Умер в 1830 г., похоронен в некрополе Донского монастыря.