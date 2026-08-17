ХОТИМСКИЙ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ

Экономист-статистик, в 1917-1918 - лидер левых эсеров г. Екатеринбурга.

Происхождение и участие в революционной деятельности.

Родился в семье учителя. Окончил гимназию, в 1913–14 гг. учился на математическом факультете Политехнического института в Санкт-Петербурге. В 1914 был арестован и исключен из института за революционную пропаганду (вступил в партию еще на первом курсе), но по ходатайству профессуры был восстановлен. В 1917 г. активно участвовал в Февральской революции в Петрограде, был членом Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

Лидер левых эсеров Урала.

Затем лидер левых эсеров Урала, комиссар земледелия в Уральском облисполкоме, товарищ председателя областного совета крестьянских депутатов в 1917-1918 гг., член Областного совнархоза. На II областном съезде советов Урала (17-21 августа 1917 г.) от имени левых эсеров-интернационалистов огласил резолюцию меньшинства VII Совета ПСР и поддержал резолюцию съезда «о единстве революционной политики в борьбе с капиталом, первым этапом которой является завоевание власти».

27 октября от имени областного совета крестьянских депутатов назвал события в Петрограде «начатом всеобщего восстания трудящихся во всех странах» и заявил, что «крестьянство приветствует этот шаг и готово поддержать его всеми силами». Снял свою кандидатуру на выборах в Учредительное собрание от эсеров Пермской губернии.

Был избран на пост областного комиссара земледелия, где принял ряд постановлений, способствовавших росту популярности ПЛСР среди крестьянства Урала. 26 июня Екатеринбургский Совет поддержал его предложение о создании боевого ядра армии из партийных боевых дружин. На заседании областного совета 9 июля утверждал, что левые эсеры не пойдут на вооруженное выступление на Урале, который находился под угрозой чехословацких штыков. 13 августа 1918 г. был удален из Урачоблсовета, где занимал экстремистские позиции, в частности требовал скорейшего расстрела бывшего царя Николая II.

Разрыв с эсерами.

Осенью порвал с партией левых эсеров и вступил в РКП(б). После этого активно участвовал в событиях Гражданской войны: партизанском движении, легальной и нелегальной партийной работе на Урале, Украине, в Донбассе, Сибири и на Д. Востоке. В 1921-1922 гг. заведовал отделом пропаганды ЦК РКП(б).

Статистика.

С 1924 г. - на научной работе, стал одним из ведущих ученых-статистиков страны. Выпустил ряд работ по математической статистике и применению математики в экономическом исследовании. Под его руководством и участии вышли фундаментальные научные труды: "Теория математической статистики" - в соавторстве с В.Н. Старовским, А.Я. Боярским, Б.С. Ястремским (1-е изд. - 1930, 2-е изд. - 1931), "Общая теория статистики" (1930).

В 1932 г. под его руководством издан учебник для вузов "Статистика".

Продолжалась и его работа по линии партии: в 1933 г. был послан в Дальневосточный край начальником политического отдела Завитинской МТС. После возвращения в Москву снова работал на кафедре общей теории статистики в Московском экономико-статистическом институте, принимал участие в выпуске журнала "Проблемы учета и статистики".

В 1937 г., когда статистические органы были подвергнуты критике за "ошибки" и обвинены во вредительской деятельности, был репрессирован. Реабилитирован посмертно.

Соч.: Выравнивание статистических рядов по методу наименьших квадратов (способ Чебышева). М., Л., 1925;

Об одной формуле параболического интерполирования // Вестник статистики. М., 1925. 4-6 (кн. 21);

Об экстремальных значениях квадратического уклонения // Там же. 4 (кн. 32);

Теория математической статистики. Под. Ред. В.И. Хотимского. Изд. 1-е. М., 1930. Изд. 2-е. М., 1931;

Общая теория статистики. Под ред.

В.И. Хотимского и др. М., 1931. Вып. 1; Статистика. Учебник для вузов. Составлен бригадой под рук. В.И. Хотимского. М., Л., 1932.