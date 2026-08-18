ХОТИМСКИЕ

Яков Леонтьевич

Начало томской купеческой семье Хотимских положил Яков Леонтьевич (Янкель Лейбович). Родился он в 1819 г. в еврейской семье. Как и многие евреи, он оказался сосланным вместе с родителями в Сибирь. Здесь семья обосновалась как государственные крестьяне Боготольской волости Томской губернии.

С начала 1850-х гг. Х. начал торговать в Томске, числился торгующим крестьянином – евреем. С конца 1850-х гг. записался во 2-ю гильдию купцов, в 1860-х – в 1-ю гильдию. Специализировался на поставках хлеба в провиантские магазины Томской губернии. Выкупил золотые прииски. Однако в 1883 г. числился как несостоятельный должник. Был старостой синагоги, попечителем Томского еврейского училища.

Семья: супруга – Гненделия Ицковна; дети: Хон Лейба, Меэр, Григорий (Герш), Ицка, Иосель, Баса, Вера.

Борис Леонтьевич

Брат Якова Леонтьевича Берко Лейбович родился около 1826 г. В 1850-х гг. организовал торговлю в Томске. Числился крестьянином Боготольской волости по свидетельству А.В. Адрианова. Получил свои капиталы благодаря игре в карты. Занимался поставками припасов у золотопромышленника И.Ф. Базилевского.

С 1857 г. – в 1-й гильдии купцов. Свои дела организовывал с использованием кредитов, получаемых в Ирбитском отделении Екатеринбургской конторы Государственного коммерческого банка. Занялся перевозкой и продажей российско-китайских товаров через Кяхту. В 1872 г. получил разрешение на занятие золотопромышленностью. Собственник золотых приисков. Выкупил у купца Д.И. Тецкова пароход «Ермак», на котором перевозил грузы. Умер Х. 16 июня 1873 г.

Семья: первая супруга – Гутя Гиршевна, вторая супруга – Марина Григорьевна (Мерьем Гиршевна) Ицыксона. Дети: Леонтий (Лейб), Миней, Исай, Цивья, Лейта, Бася, Майя (р. 1865), Хаим, Мишулим, Мейте, Гутта, Гирш (Григорий), Маша (Мария), Шмера (Сергей), Ехезкиель (Александр), Мордхе (Михаил), Цванья.

Марина Григорьевна

Супруга Бориса Леонтьевича, родилась в 1839 г. Сестра купца М.Г. Ицыксона. Унаследовала имущество и капиталы супруга. С 1873 г. – в 1-й гильдии купцов. Собственник золотых приисков, двух пароходов, мукомольной мельницы в с. Керевском, двух винокуренных заводов в Томском и Мариинском округе. В 1884 г. разорилась.

Семен Леонтьевич

Брат Якова Леонтьевича Шмер Лейбович. Выиграл в карты большие деньги, на которые выкупил усадьбу в Томске. Здесь он организовал строительство каменного дома, но достроить его не успел. Здание приобрела городская администрация под Алексеевское реальное училище.

Григорий Яковлевич

Сын Якова Леонтьевича. Родился в 1845 г. С 1877 г. числился как купец 1-й гильдии. Однако вскоре оказался несостоятельным должником. В 1878 г. на него завели дело. Х. был обвинен в составлении подложных векселей от имени потомственного почетного гражданина Трапезникова. Был объявлен в розыск.

Семья: супруга – Алина; дети: Михаил, Маврикий, Сергей, Борис, Иосиф.

Леонтий Борисович

Сын Бориса Леонтьевича. Родился в 1844 г. Женился на Берте Ивановне Нурок, родственнице купца Ф.И. Манасевича, став родственником министра финансов С.Ю. Витте, женатого вторым браком на ее сестре Матильде Ивановне Нурок. Дети: Шмера (Сергей), Гершен (Григорий), Софья, Адольф.

Миней Борисович – сын Бориса Леонтьевича; родился в 1853 г. Купец 2-й гильдии по Томску, золотопромышленник. Супруга – Хая Ейслевна; дети: Борис, Адольф, Августа.

Исай Борисович – сын Бориса Леонтьевича; родился в 1854 г., умер – позднее 1899 г. Купец 2-й гильдии по Томску, золотопромышленник.