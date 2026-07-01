ХОРОШКЕВИЧ Анна Леонидовна

Родилась 28.03.1931, г. Москва. Окончила исторический факультет МГУ в 1954 г.

Кандидатская диссертация : Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и Зап. Европой в XIV–XV вв. (Институт истории АН СССР, 1958).

Докторская диссертация : Очерки социально-экон. истории Сев. Белоруссии в XV в. (Там же, 1974).

С 1957 года Работала в Института российской истории РАН (до 1992 Институт истории АН СССР). С 2001 г. — в Институте славяноведения РАН.

Доктор исторических наук, ведущий научный Отдела восточного славянства Института славяноведения РАН.

Член-корреспондент Немецкой исторической комиссии по истории Балтики, член редколлегии Словаря русского языка XI–XVII веков.

Учителя : М.Н. Тихомиров, А.А. Зимин, С.Д. Сказкин, Н.А. Сидорова, Л.В. Черепнин.

Область интересов : Социально-экон., политическая история, история внешней политики, культуры и общественной мысли, историческая биография.

Сочинения: Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и Западной Европой в XIV–XV веках. М., 1963.

Русское государство в системе международных отношений конца XV – начала XVI в. М., 1980.

Символы русской государственности. М., 1993.

Русь и Крым: от союза к противостоянию. Конец XV – начало XVI вв. М., 2001.

Русское государство в системе международных отношений, середина XVI в. М., 2003.

Герб, флаг и гимн: Из истории государственных символов Руси и России. М., 2008.