ХОРОШЕВА (СЕВРЮКОВА) Александра Олеговна

Окончила МГУ в 1999 г. и аспирантуру ИВИ РАН в 2002 г.

Кандидатская диссертация .: Бельгийский нейтралитет накануне и во время Первой мировой войны (2003).

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра по изучению XIX в. Институт всеобщей истории РАН .

Учитель : д.и.н. А.С. Намазова

Область интересов : Внутренняя и внешняя политика Бельгии, государственное устройство, дипломатические и культурные связи.

Сочинения: Хорошева А.О. Внешняя политика Бельгии накануне и во время Первой мировой войны. ИВИ РАН, 2007. (19,6 п.л.)

Севрюкова (Хорошева) А.О. Нарушение нейтралитета Бельгии Германией в 1914 году по донесениям российских посланников // Россия и Европа: Дипломатия и культура. Вып. 2. / Отв. ред. А.С. Намазова. М., 2002.

Севрюкова (Хорошева) А.О. Нейтралитет и оборона Бельгии в преддверии Первой мировой войны // Новая и новейшая история. М., 2003. № 2.

Севрюкова (Хорошева) А.О. Дипломатические отношения между Россией и Бельгией в 1914-1917 гг. (по документам АВПРИ) // Россия и Бельгия. Страницы истории. К 150-летию установления дипломатических отношений 1853-2003. Документы и исследования / Сост. А.С. Намазова. М., 2003.

Севрюкова (Хорошева) А.О. Бельгийские музыканты в России (2-я половина XIX- начало ХХ века). // Россия и Европа. Дипломатия и культура. М., 2004. 1 п.л. (Статья и публикация писем с переводом с французского на русский язык)

Хорошева А.О. Альберт I и секретные переговоры с Германией 1915-1917 гг. // Европейский альманах, 2007 / Отв. ред. А.О. Чубарьян. М.

Хорошева А.О. Бельгия во внешнеполитических планах Франции и Великобритании //Французский ежегодник, 2007 г. / Отв. ред. А.В. Чудинов. М., URSS, 2008. 1 п.л. С. 220-241.

Хорошева А.О. Жан Колен //БРЭ. М,, 2009. Т. 14. С. 468. 0,04 п.л.

Хорошева А.О. Введение, С. 6-9, Глава Бельгия. С. 45-62 // Малые страны Европы в ХХ веке: Учебное пособие. М., Ленанд, 2011. 1,1 п.л.

Хорошева А.О. Бельгия в Первой мировой войне: от нейтралитета к политике «свободных рук»//Великая война 1914-1918. Альманах Российской ассоциации историков Первой мировой войны. Вып. 1. М., Квадрига, 2011. C. 0,5 п.л.

Хорошева А.О. «Альберт австрийский» С.34, «Альберт Казимир Август» С.305-306, «Авермат» С.68, «Австрийские Нидерланды» С.85-87// Историческая энциклопедия. М., Олма, 2011. Общий объем - 0,4 п.л.

Хорошева А.О. Сотрудничество России и Бельгии в годы Первой мировой войны// Военно-исторический журнал. №10, 2011 г. С. 0,5 п.л.

Хорошева А.О. Люксембург, исторический очерк. //БРЭ. Т. 18.С. 243-245 0,25 п.л.

Хорошева А.О. Люксембург, город (исторический очерк) //БРЭ. Т. 18, с. 249 0,04 п.л.

Khorosheva A. La violation de la neutralité belge en 1914, d'après les rapports des diplomates russes// Militaria belgica. Bruxelles, 2009. P. 39-50. 1 п.л.

Хорошева А.О. Бельгийская геральдика в XIX-ХХ вв. // Signum. Вып. 6. М., ИВИ РАН, 2011 / Отв. ред. А.П. Черных. С.176-197. 1 п.л.

Khorosheva A. «David Oïstrakh en Belgique: une page d’histoire des relations musicales russo-belges»// «Revue de la Fondation pour la preservation du Patrimoine russe en Belgique», 2012, № 4. Bruxelles. P. 18-27. 0,8 п.л.

Хорошева А.О. Давид Ойстрах и королева Елизавета //Родина, № 4, 2013, 0,5 п.л. с. 110-116