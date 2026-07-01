ХОРИС ЛОГГИН АНДРЕЕВИЧ

Ранние годы

Логгин Андреевич родился 22 марта 1795 г. По происхождению немец.

Обучался в Харьковской гимназии. Ввиду ранней смерти родителей Х. воспитывался у друга семьи И. Матеса – доцента рисования, который оказал большое влияние на выбор будущей профессии Х. После переезда И. Матеса в Санкт-Петербург Х. вместе с опекуном оказался в столице Российской империи.

Первые творческие успехи

Как рисовальщик Х. в 1813 г. стал участником экспедиции барона Ф. Боберштейна на Кавказ, которая исследовала флору региона.

С 1814 г. – слушатель Императорской академии художеств, но проучился лишь год.

В 1815 г. О. Коцебу предложил Х. стать художником экспедиции к берегам Северной Америки на бриге «Рюрик». Так Х. отправился в первое кругосветное путешествие, которое возглавили И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский.

30 июля 1815 г. корабли вышли из Кронштадта и прошли мимо берегов Южной Америки, побывали на Сандвичевых о-вах. Зима прошла на Аляске. Летом экспедиция исследовала акваторию Берингова пролива и Алеутских о-вов, осенью – Калифорнии. По возвращении из экспедиции Х. подготовил серию цветных литографий «Живописное путешествие вокруг света».

Новые горизонты

В 1819 г. Х. уехал в Париж, где его избрали членом Французского географического общества. Здесь он изучал технику литографии и искусство исторической живописи в мастерских Ф. Жерара и Ж.-Б. Реньо.

В 1826 г. Х. и Ф. Жерар побывали в Реймсе, подготовив эскизы коронации Карла Х. На следующий год Х. уже плыл в Южную Америку. Будучи корреспондентом музея естествознания (Париж), он побывал на Антильских о-вах, в Новом Орлеане, Мексике, где собрал и зарисовал местные растения.

Весной 1828 г. Х. прибыл в г. Веракрус для изучения Мексики. Но здесь 22 марта 1828 г. его убили во время нападения разбойников по дороге из Веракруса в Халапа. Позднее тело Х. было найдено. Похоронен Х. в пос. План-дель-Рио штата Веракрус.

Память

После Х. осталась богатая коллекция рисунков о жизни дикарей Америки, Азии, Африки и Полинезии, коллекция предметов естественной истории.