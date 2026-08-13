ХОРХОРДИНА ТАТЬЯНА ИННОКЕНТЬЕВНА

Российский историк. Доктор исторических наук (2004), профессор (2005), заведующая кафедрой архивоведения и археографии факультета архивного дела ИАИ РГГУ, руководитель учебно-научного центра изучения культуры народов Сибири.

Родилась в 1962 году в Улан-Удэ. В 1985 году окончила Московский государственный историко-архивный институт. Работает в РГГУ (до 1991 года – МГИАИ) с 1987 года. В 1988 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «История архивного дела на Кубе (XIX-XX вв.). В 2004 году защитила докторскую диссертацию на тему «История архивоведческой мысли России: генезис, становление и развитие (середина XIX – начало XX вв.).

Автор более 180 научных публикаций. В область научных интересов входят отечественная история XX века, историография и источниковедение отечественного архивного дела, история архивов России, история отечественной и зарубежной архивоведческой мысли.

Член редколлегии журнала «Вестник архивиста», заместитель главного редактора «Трудов Историко-архивного института».

Сочинения:

Архивы и революция. М., 2007. 180 с. ( В соавторстве с Е.В.Старостиным)

История и архивы. М.,1994. 360 с.

История Отечества и архивы. 1917-1980-е г.г. М., 1994. 358 с.

Корни и крона: Штрихи к портрету Историко-архивного института (1931-1991). М., 1997. 110с.

«Неизвестный» Маяковский. М., 2001. 98 с.

Российская наука об архивах: История. Теория. Люди. М., 2003. 525 с.

Российские архивы: История и современность /Электронный учебно-методический комплекс. Версия 2.0. М., 2010. (В соавторстве с Т.С.Волковой, Е.В.Старостиным).

Служим вечности. М., 2008. 120 с. (Предисл. и послесловие В.П.Козлова).