ХОРЕВТ (др.-греч. χορευτής)

В древней Греции участник хора .

Важнейшим требованием к хоревтам, которые составляли культовые, дифирамбические и драматические хоры , состояло в принадлежности к гражданскому коллективу (за нарушение этого требования хорег должен был заплатить штраф); хоревты как участники священнодействия были освобождены от военной службы (Dem., XXI, 16; 31; 34; 51; 54; 56).

Хоревты, которые представляли трагедию или комедию в театре, были, прежде всего, участниками религиозного действа в масштабе всей общины – организованных государством праздников, посвященных богу Дионису , – и в этом смысле ощущали свою причастность к гражданскому коллективу, к которому принадлежало также и большинство зрителей. Государство различными способами (и руководством со стороны должностных лиц, и финансированием, в частности т.н. театральными деньгами) обеспечивало гражданам возможность участия в празднике. В то же время подготовка различных мероприятий, входивших в состав праздника, особенно драматических агонов, требовала усилий всей общины. Участие в хоре воспринималась как долг гражданина и часть гражданских обязанностей.

Связь драматического хора с гражданским коллективом, представлявшим собой мужское сообщество, подчеркивалась, как кажется, и тем, что участниками представления были исключительно мужчины, которые исполняли и женские роли. По мнению ряда исследователей, хор, который в нашем представлении был коллективом «любителей», а не сообществом профессионалов, прежде всего, состоял из юношей-эфебов, для которых участие в постановке трагедии могло быть частью сложной системы перехода в коллектив полноправных граждан. Другие связывают с хором участие гражданского коллектива в целом, а не его определенной части. В любом случае, многие из зрителей, которые присутствовали в театре, сами когда-то были хоревтами, а теперь с гордостью смотрели на выступление брата, сына, племянника, внука, соседа и т.д.

Принадлежность к гражданскому коллективу предполагала, кроме выступлений в театре в составе драматического хора, также участие в религиозных процессиях (культовых хорах), хоровых агонах на Дионисиях (дифирамбических хорах).

Масштабы такого участия становятся понятны в результате примерных подсчетов участников хоров на Великих Дионисиях, которые отмечались ежегодно. Лишь на одном празднике в выступлениях хоров принимали участие по меньшей мере 1 156 человек: по 500 мальчиков и мужчин дифирамбических хоров, кроме того, по меньшей мере 36 человек – в хоре трагедии и сатировской драмы (даже если посчитать, что в агоне участвовало всего 3 поэта и он проходил в тот период, когда хор насчитывал 12 человек), 120 человек – в комедийном хоре, и это если не учитывать тех, кто был занят в торжественных процессиях (см.: Wilson P. Leading the Tragic Khoros: Tragic Prestige in the Democratic City // Greek Tragedy and Historian / Ed. by C. Pelling. Oxford, 1997. P. 95-96).

Важные замечания о значимости хора для социального устроения, социального порядка и воспитания гражданина содержится в «Законах» Платона, которые составлены, когда взлет афинской трагедии был уже позади. Ритм и гармония, удовольствие от которых божество дает возможность ощутить в действиях хора (III, 653 e – 654 a; 664 e), делает участие в нем центральным элементом образования: тот, кто не был хоревтом (ἀχόρευτος), является невоспитанным, необразованным (ἀπαίδευτος) (Leg., III, 654 b). Но участие в хоре, согласно Платону, воспитывает не только молодежь – оно благотворно влияет на гражданина на протяжении всей его жизни. В идеальном государстве участие в хоре предполагает 3 возрастные группы: мальчики; юноши, которых ведут Музы и Аполлон; и зрелые мужчины от 50 до 60, выступавшие, по мнению Платона, под руководством Диониса.

Автор статьи: О.В. Кулишова