ХОРЕГИЯ (др.-греч. χορηγία)

Одна из литургий в Афинах.

Одним из способов облегчить бремя расходов афинского государства были общественные повинности, которые несли состоятельные граждане полиса, – литургии. Сами древние делили литургии на два вида: ординарные, «круговые», исполнявшиеся ежегодно, и экстраординарные, к которым государство прибегало в случае военной необходимости. Хорегия (от др.-греч. χορηγέω «вести хор или хоровод»), будучи литургией ординарной, имела в виду расходы на подготовку хора для драматических или мусических агонов во время общественных праздников.

Хорегия была, пожалуй, наиболее дорогостоящей и обременительной из всех. Именно на хорегию приходилось основное бремя расходов на постановку драмы в Афинах V в. до н.э. Хорегия в Афинах имела в виду подготовку хоров не только для драматических агонов, но и для музыкальных состязаний (состязавшиеся между собой хоры назывались дифирамбическими ), проходивших во время целого ряда праздников. Такие агоны засвидетельствованы для Великих Дионисий , а также для Панафиней , Таргелий и – с меньшей вероятностью – для некоторых других праздников.

К обязанностям хорега относились: набор хора, подготовка хора к агону, его обучение и обеспечение во время этой подготовки (Aristoph. Nub., 338 et Schol.; Ach., 1155; Ps.-Xen. Ath. pol., I, 13; Athen., XIV, p. 617 b; Plut. De glor. Athen., 6; Cato Min., 46). Чрезвычайно затратной стороной деятельности хорега являлось обеспечение хора достойными одеждами, а также прочим реквизитом и украшениями, прежде всего масками и венками (Dem., XXI, 16; Athen., III, p. 103 f; Pollux, VII, 78). См. подробнее: Хорег .

Со временем хорегия становится все более обременительной даже для состоятельных граждан. Демосфен в речи «Против Мидия о пощечине» указывает на экстраординарную ситуацию, когда фила Пандионида вообще не выставила хорега (речь идет о состязании лирических хоров), так что Демосфену пришлось добровольно взять эти обязанности на себя.

В результате в конце Пелопоннесской войны происходят неизбежные изменения в порядке исполнения хорегии, так же как и других литургий. Чтобы каким-то образом облегчить непосильную ношу финансовых затрат, была введена практика, когда исполнять обязанности хорега стали вместо одного двое граждан – синхорегия (συνχορηγία). Схолиаст Аристофана со ссылкой на Аристотеля сообщает, что в архонство Каллия были введены два хорега для трагедий и комедий на Дионисиях, а позднее хорегия и вовсе была отменена (Schol. Aristoph. Ran., 404). Обычай давать двух хорегов одному поэту засвидетельствован и в эпиграфическом материале (IG, II2, 3092 – о двух парах хорегов для двух поэтов – Диогена и Арифрона). Поэтому можно определенно говорить о введении практики синхорегии в конце V в. до н.э.

Во времена правления в Афинах Деметрия Фалерского (317-307 гг. до н.э.) хорегия была заменена агонофетией (от ἀγωνοθέτης – «устроитель, распорядитель, судья состязаний»). Т. е. формально сам народ стал принимать на себя хорегию, а для организации состязаний стал избираться агонофет сроком на один год. Тот факт, что по окончании этого срока агонофет должен был представить финансовый отчет, позволяет заключить, что часть средств для подготовки хоров он получал из государственной казны, хотя, скорее всего, не исключало и собственных затрат, порой весьма значительных.

Автор статьи: О.В. Кулишова