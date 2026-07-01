ХОРЕГ (др.-греч. χορηγός)

Руководитель хора ; в Афинах гражданин, исполнявший хорегию , т.е. бравший на себя расходы по подготовке хора к театральным или мусическим агонам на общественных праздниках.

Слово «хорег» (χορηγός) происходит от χορός («хор») и ἡγέομαι («идти впереди», «предшествовать», а также «предводительствовать», «командовать»). Изначально понятие «хорег» и означало именно «предводитель хора» (Hdt., V, 83; Soph., 1146; Aristoph. Lys., 1314), который, вероятно, отвечал за его организацию и обучение. Использование слова «хорег» в данном значении встречается и в последующие времена, однако со временем хорег стал отвечать прежде всего за финансовую сторону подготовку хора к выступлению.

Хорегия была наиболее дорогостоящей и обременительной из литургий и имела в виду подготовку как драматических, так и дифирамбических (лирических) хоров. Принципы и назначения хорега, и выбора исполнителей-хоревтов в отношении этих двух типов хоров весьма существенно различались. Относительно назначения хорегов сохарнилось важное указание Аристотеля: «…он (архонт-эпоним. – О. К.) назначает хорегами для представления трагедий троих наиболее богатых из всех афинян. Прежде же он назначал и на представление комедии пятерых, но теперь их избирают филы. Далее, он принимает хорегов, избранных филами на Дионисии для хоров взрослых и мальчиков (на Дионисии они избираются по одному на каждую филу, на Фаргелии же – по одному для двух фил; каждая из двух фил представляет их по очереди)…» (Aristot. Ath. pol., 56, 3).

Самое главное различие между хорами, которое следует из этого свидетельства Аристотеля, состоит в том, что избрание хорегов для лирических хоров связано с административным делением Аттики на 10 фил, которое восходит к реформе Клисфена. Как кажется, состязание хоров приобрело свою окончательную форму именно во времена Клисфена, так как она самым тесным образом связана с новым территориальным делением Аттики. Хор в этом случае является олицетворением филы, ее представителем на празднике. О том, что лирические хореги выбирались по филам, говорят и другие авторы, в частности Демосфен (XX, 130; XXI, 13; XXXIX, 7). В эпиграфических источниках имя лирического хорега всегда стоит в связи с именем филы: согласно обычной формуле, «такая-то фила победила с хором мальчиков (мужчин)».

Напротив, назначение драматических хорегов находилось в ведении первого архонта – архонта-эпонима и никаким образом не связано с филами. По замечанию Аристотеля, они выбирались им «из всех афинян» (ἐξ ἁπάντων Ἀθηναίων). Правда, Аристотель, сообщая о целом ряде изменений, которые происходили в организации драматических представлений, указывает, что к его времени это правило осталось неизменным только для трагедии, в то время как для комедии действовало представительство от филы. Хорегия, как уже подчеркивалось, была особенно дорогостоящей литургией, требовала весьма значительных денежных затрат. Поэтому хореги, очевидно, выбирались архонтом из числа лиц, которые были достаточно состоятельными, чтобы исполнить довольно обширный круг обязанностей по подготовке хора.

Относительно времени появления хорегов прямых указаний в традиции мы не имеем. В списке дионисийских победителей первый хорег называется для 500 г. до н.э. (IG II2, 2318), однако, определенно, практика финансирования подготовки драматических хоров на собственные средства состоятельными гражданами появилась гораздо раньше.

Сначала хорег должен был набрать хор (Antiph., VI, 11; Xen. Hier., 9, 4; Mem. Socr., III, 4, 4). Число хоревтов драматического хора, так же как и дифирамбического, было строго фиксированным: 12, а затем 15 человек для хора трагедии и 24 – для хора комедии. Обязательным условием для участия в хоре была принадлежность к гражданскому коллективу ([Andoc.], IV, 20; Dem., XXI 56; 60; Schol. Aristoph. Plut., 953). Если в составе хоров, вопреки существовавшему запрету, оказывались иностранцы, хореги должен был заплатить штраф (Plut. Phoc., 30). Все хоревты как участники священнодействия были освобождены от военной службы (Dem., XXI, 16; 31; 34; 51; 54; 56). Это же правило действовало и в отношении хорега.

Важнейшая обязанность хорега состояла в том, чтобы подготовить хор к театральному агону, организовав его обучение и обеспечив ему на это время содержание (Aristoph. Nub., 338 et Schol.; Ach., 1155). Хорег должен был выплатить хоревтам гонорар, а также содержание на время обучения, уделяя особое внимание снабжению хора той пищей, которая усиливала голос (Ps.-Xen. Ath. pol., I, 13; Athen., XIV, p. 617 b; Plut. De glor. Athen., 6; Cato Min., 46).

Хорегу было необходимо предоставить хору место для репетиций. Чаще всего это было нанятое хорегом специальное помещение – хорегион (χορηγεῖον) (Pollux, IV, 106), хотя, по мнению некоторых исследователей, репетиции могли проводиться и в доме самого хорега. В обязанности хорега входило и приглашение специального учителя - дидаскала (διδάσκαλος, χοροδιδάσκαλος) для подготовки хора, если эти обязанности не брался выполнять поэт или его помощник.

Чрезвычайно затратной стороной деятельности хорега являлось обеспечение хора достойными одеждами , а также прочим реквизитом и украшениями, прежде всего масками и венками (Dem., XXI, 16; Athen., III, p. 103 f; Pollux, VII, 78). Если лирический хорег посвящал богам после окончания состязаний треножник, то для драматического хорега предметом такого почетного посвящения оказывались театральные одежды (Lys., XXI, 4). Заметим, что хорег и сам должен был явиться на представление в роскошном праздничном одеянии и с венком на голове (Dem., XXI, 22, 55, 64; Athen., XII, p. 534 c).

Таким образом, общие затраты хорега (χορήγημα) оказывались весьма значительными. Кроме того, возникали расходы, именуемые в традиции παραχορήγημα, «сверххорегия». Так, если для постановки драмы не хватало трех актеров , то на собственные средства хорег должен был добавить четвертого.

Часто издержки неоправданно возрастали именно потому, что хореги, не жалея собственных средств, пытались превзойти друг друга (Dem., XXI, 16-17; Aristot. Eth. Nic., IV, 5, p. 1122 b 19-35; Plut. Nic., 3; Them., 5). Хорегов вполне можно считать неким подобием современных состоятельных продюсеров. Однако такое «спонсорство» вовсе не имело в виду какой-либо денежной прибыли, хотя и предполагало, конечно, ожидаемые и вполне определенные выгоды. Хорегия, несмотря на весьма обременительные затраты, была, несомненно социально востребованной и почетной обязанностью. Драматическая хорегия было особенно престижной, потому что такой хорег назначался архонтом из всех граждан, а не по филам, кроме того, в сравнении с 20 хорегами дифирамбических хоров исполнение этой литургии выпадало, в соответствии с правилами состязаний, немногим. Победа в драматическом состязании была чрезвычайно почетной для хорега. Он получал в качестве награды венок, подобно победителям знаменитых панэллинских игр . Кроме того, победитель имел право увековечить свое имя в специальной надписи, которая содержала также имя автора драматического сочинения и архонта. Плутарх приводит образец подобной древней надписи: «Фемистокл фреарриец, был хорегом, Фриних – автором пьесы, Адимант – архонтом» (Plut. Them., 5).

Со временем хорегия становится все более обременительной даже для состоятельных граждан, сначала была введена практика, когда исполнять обязанности хорега стали вместо одного двое граждан – синхорегия, а во времена правления в Афинах Деметрия Фалерского (317-307 гг. до н.э.) хорегия была заменена агонофетией, и подготовка хора стала осуществляться в основном на государственный счет.

Автор статьи: О.В. Кулишова