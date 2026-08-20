ХОР (др.-греч. χορός, лат. chorus), в древней Греции

Группа танцующих и поющих исполнителей; хоровод.

Слово «хор» первоначально употреблялось для обозначения пространства, предназначенного для хоровода – танца, который сопровождался пением; кроме того, так именуются и те, кто участвует в этом действии, или вообще скопление людей, толпа. Такое употребление слова «хор» встречается еще в эпосе (см., напр.: Il., III, 393; XVI, 183; XVIII, 590; Od., VII, 260). Этим словом обозначалась также сама ритуальная пляска с пением в честь какого-либо божества, что, как правило, происходило около алтаря, посвященного этому божеству (Plat. Leg., II, p. 654 b). Среди инструментов, которые сопровождали такой ритуальный хоровод, традиция классического времени называет кифару, а также авлос (Pind. Ol., VII, 12; Nem., IX, 8; Isthm., V, 27). Наконец, появляется и понятие драматического хора, что подчеркивает саму природу драмы, которая появилась из ритуальной пляски с пением в честь Диониса после присоединения к ней диалога с актером.

Важнейшими родами хора у греков были культовые, дифирамбические и драматические хоры .

Культовый хор сопровождал религиозные церемонии, состав его мог быть различным: существовали женские хоры (из молодых девушек), хоры мальчиков, мужчин. Есть свидетельство даже о смешанном хоре (стариков, мужчин и мальчиков), который был введен Тиртеем среди спартанцев (Plut. Lyc., 21; Poll., IV, 107).

Дифирамбический (διθυραμβικός, διθυραμβώδης) хор получил свое название от дифирамба – торжественного гимна в честь Диониса и других богов. Именно исполнение дифирамбов было преобладающим в хоровых состязаниях, которые проводились на праздниках в честь Диониса, прежде всего на Великих Дионисиях в Афинах. Такой хор называли также лирическим или киклическим (κύκλιος от κύκλος «круг»), последнее название происходит, по-видимому, от формы построения хора. Дифирамбические хоры были только мужскими, различающимися по возрасту участников – хоры мальчиков и хоры мужчин; при этом число участников было строго определено: хор состоял из 50 человек. Для состязаниях на Великих Дионисиях в Афинах такой хор выставляла каждая из 10 фил Аттики.

Драматический хор участвовал в сценическом представлении греческой драмы, основными родами которой были комедия, трагедия и сатировская драма (см. подробнее: Хор, в древнегреческой драме ). Этот хор был участником театральных агонов, из которых самыми значительными в Афинах были состязания, проводимые на празднике Великих Дионисий.

Следует указать на значение в литературе и общественной жизни греков хоровой лирики в целом, которая была так востребована во время действий, осуществляемых общиной, особенно во время религиозных праздников и военных предприятий. Любое значимое событие частной и общественной жизни греков знаменовалось хоровым пением с танцами, будь то подходящая случаю традиционная песнь, импровизация или специально составленные произведения, как, например, Оды Пиндара, прославляющие победителей общегреческих состязаний. Такое тесное знакомство с искусством хорового пения и танца (и в качестве исполнителя, и в качестве слушателя-ценителя), без сомнения, может считаться частью образования и воспитания гражданина. В хоре не без оснований часто видят воплощение гражданского коллектива, коллективного начала в целом, он важную роль в контексте проблемы идентичности афинской гражданской общины.

Ксенофонт говорит, что нет ничего полезнее и прекраснее порядка, указывая в качестве примера на хор: «Возьми, например, хор; он состоит из людей; когда каждый делает, что попало, видишь только сумятицу, на которую и смотреть неприятно, а когда те же самые люди действуют и поют в порядке, то стоит на них посмотреть и послушать» (Oecon., 8, 3, пер. С. И. Соболевского). Вообще хор являлся эстетически и эмоционально впечатляющей демонстрацией общности: пение и ритмичные танцевальные движения для древних греков упорядочивали пространство и выстраивали космос.

​Автор статьи: О.В. Кулишова